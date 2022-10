VIDEO: Policía y ciudadano se fueron a los golpes; el uniformado sacó su arma y disparó

En la red social de Twitter se viralizó hace poco un video en el que quedó en evidencia la fuerte pelea que protagonizaron un joven y un uniformado quien en un momento sacó su arma de dotación y disparó.

Lo que se sabe es que los hechos habrían sucedido en el barrio Rodeo en la ciudad de Cali y bajo la mirada de varias personas, entre esas algunos policías.

Publicidad

En la filmación se observó como un hombre vestido de pantaloneta negra y camiseta blanca peleaba a los puños con un policía que tenía su uniforme. En un momento este último sacó su pistola y para asustar a su contrincante hizo un disparo al suelo, situación que hizo enojar a algunos presentes y a la misma mujer que grababa pues ponía en peligro la vida de las personas que estaban allí.

Algunos segundos más tarde, el joven siguió peleando pero le decía al uniformado que 'sin pistola'.

Casi al final del video, otros oficiales llegaron en moto y atraparon al joven, mientras que la mujer que filmaba pedían que lo soltaran pues él no estaba haciendo nada y por el contrario el policía era quien había disparado.

Respecto a esta situación, la Policía Metropolitana de Cali informó que la pelea comenzó luego de que se le intentó poner un comparendo al hombre, sin embargo, la institución abrió una investigación penal y disciplinaria en contra del policía.

Publicidad

"En una situación de estas el policía “la autoridad” debe de tener las facultades para neutralizar de forma eficaz al sujeto que intenta agredirlo y no respetar la autoridad. Rebajarse al nivel del agresor no lo hace digno de ser policía", "Hay que respetar a la autoridad el policía solo iba a requisar pongan el video completo el joven debió haberse negado y pues el policía sospecho no le disparo al joven el policía tiene toda la razón de disparar al suelo si el joven le iba a pegar", "Otra noche retranqui en Cali!", son algunos de los comentarios en la publicación de Twitter.

UNIFORMADO DESENFUNDA SU ARMA EN PLENA PELEA CALLEJERA ❗



Uniformado de la Policía en Cali, al oriente de Cali protagonizó una pelea callejera, tanto fue la efervescencia del momento, que hasta el arma de dotación sacó y disparó. Sucedió en la Cra 25b Cll40. B/Rodeo🆗 pic.twitter.com/RnpsYG0gq6 — Cali OK Noticias (@calioknoticias) October 10, 2022

Publicidad

Te puede interesar: Trucos fáciles de Photoshop