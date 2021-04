Video: profesora que impartía clases por internet fue golpeada por su esposo en México

En la Preparatoria 5, Plantel “Dr. Angel María Garibay”, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), ocurrió un trágico caso de maltrato a la mujer que quedó registrado en video.

Una profesora de inglés llamada Jacqueline fue víctima de maltrato físico por parte de su esposo quien le reclamaba por el uso del computador, pues no le gustaba que lo utilizara sin previo permiso.

“Mi computadora no me la agarras, put… madre, me chingaste el put… ratón”, le gritaba el hombre a la mujer quien solo podía defenderse con gritos.

Al sujeto que ha causado repudio en todas las plataformas, no le importó que su esposa estuviera ocupada en sus labores, ni mucho menos que estuviera dando clases en vivo y sin pensarlo dos veces la golpea en varias oportunidades.

“Noo, espera, déjame cortar la clase, déjame cortar la clase, escucharon, ellos escucharon, ya me voy, ya voy, déjame cortar la clase”, decía la pobre maestra.

Ante el terrible acontecimiento, los estudiantes pidieron ayuda. La Institución se pronunció al respecto asegurando en un comunicado que la mujer se encontraba bien de salud.