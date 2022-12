La primera semana de Kallejiando cierra con un festival muy particular. De 6:00 am a 10: 00 am no puedes perderte el 'Festival del descache'.

Acompaña a Sara Uribe, Lokillo, Diana Medina y el Pirata Morgann a una mañana llena de diversión, humor y... 'descaches'.

Puedes escucharnos en TDT, www.lakalle.com y 96.9 fm

