Los SIMPSONS se convierten en entrenadores de POKÉMON GO

Pokémon Go puede considerarse como uno de los juegos para celular más exitosos de la última década. Poco tiempo después de su lanzamiento millones de personas, alrededor del mundo, salieron a las calles a capturar a las criaturas del famoso anime que acompañó la infancia y adolescencia de muchos.





El éxito recogido por el juego, no escapó de las manos de la familia más famosa de Estados Unidos, quienes han presentado un adelanto de lo que se viene en su nueva temporada e incluyó una divertida parodia sobre el juego.





En este capítulo de Los Simpsons se verá a Lisa convertida en entrenadora de Pokémon Go, en donde ella y su papá cazaran 'pokemones'al estilo de la famosa serie japonesa.