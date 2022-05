¡Más salado imposible! Hombre fue robado dos veces en un día, en menos de 5 minutos

La delincuencia en la sucursal del cielo está disparada y para la muestra de un botón está la historia de un hombre el cual fue víctima de hurto dos veces, el mismo día y en menos de cinco minutos. ¡Sí! parece un chiste, pero infortunadamente no lo es; esta es la triste realidad a la que se viene enfrentado hace un tiempo la ciudad de Cali, donde a través de diferentes 'modus operandi' los ladrones se apoderan de lo ajeno.

Armando Mejia se encontraba en horas de la mañana esperando que abrieran el establecimiento donde diariamente cumple con sus funciones laborales, cuando de repente dos sujetos que se transportaban en una motocicleta le arrebataron su teléfono celular en un abrir y cerrar de ojos. Desilusionado por lo que acababa de vivir hace pocos minutos, el hombre fue nuevamente sorprendido por otros dos sujetos que lo abordaron con el fin de robarle su billetera.

El hombre muy anonadado por lo que estaba sucediendo intentó entablar una conversación con los delincuentes, contándoles que hace nada otros dos hombres le habían quitado su celular y que por ende se atrevía a pedirles que no lo robaran de nuevo. Sin embargo, estos sujetos tenían muy claro cuál era su objetivo, y nada, ni siquiera la mala suerte con la que había contado Armando ese día los iba a conmover.

Así que sin pensarlo mucho le arrebataron la billetera al hombre que en menos de 5 minutos, quedó sin celular, sin billetera, y por ende sin dinero.

"Les estaba tratando de contar que ya me habían robado, pero a ellos no les importó eso. Como aún tenía la billetera en el bolsillo pues miraron eso, entonces me cogieron la billetera también", contó la víctima de esta infortunada historia.

