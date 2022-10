Mujer cogió a golpes a una azafata porque le pidió que se pusiera el tapabocas

Un acto de intolerancia se presentó en el Aeropuerto de Rionegro, Antioquia, donde una mujer se enfureció luego de que le solicitaran que por favor se pusiera el tapabocas. En un video que deambula en redes sociales quedó registrado el momento en el que la pasajera se sale de control y golpea a una de las auxiliares de vuelo de una reconocida aerolínea.

El inaceptable hecho se presentó en el vuelo de Avianca 8550 el cual se dirigía hacía la ciudad de Bogotá Lo qu sucedió fue que a la persona agresora le solicitaron que usara el tapabocas, y como no cumplió con la orden, el capitán de la aeronave el prohibió ingresar. Una decisión que enfureció a la mujer a tal punto que insultó a la azafata y paso siguiente, se abalanzó sobre ella para propinarle algunos golpes.

"Dígame por qué usted me va a negar el embarque ¿qué le pasa, estúpida?", "Sí, le pegué por estúpida ¿se cree mucho, en serio? No sea ridícula… Necesito irme y necesito trabajar. No me voy a quedar acá solamente por ella. ¿Se cree que tiene mucho poder o qué? Muerta de hambre”, se escucha decirle la mujer a la azafata.

El hecho ha sido materia de debate en las redes sociales. Pues mientras algunos internautas han manifestado indignación por el comportamiento de la mujer, otros consideran que es necesario conocer la versión de la mujer, para entender los motivos que la llevaron a actuar de esa manera.

"Toda historia tiene 2 versiones, qué pasó antes? Porque la señora se alteró? Aunque nada justificaría la agresividad, vemos a una persona desesperada",

"Lo más triste es que muchos están justificando la agresion de la señora! Pero viajan a Estados Unidos y ahí si hacen filita calladitos, no alegan, todos juiciosos y acá 'ud no sabe quien soy yo' pobretona", "Y ese maldito vicio que tiene la gente de usar el "muerto de hambre" con la intención de humillar", "Si bien la reacción del video de la muchacha No es la adecuada No sabes bien que paso antes (y ante situaciones injustas se puede reaccionar así)", fueron algunas de las opiniones que sobresalieron.

Agresión física y verbal por pedirle que cumpla una norma tan básica como usar el tapabocas ? De verdad hay que revisar qué es lo que está pasando ... terrible me parece esto ! Cómo está la funcionaria de @Avianca ?? @AerocivilCol pic.twitter.com/YFx2gG6Ci7 — Eli (@Dime_Eli) October 26, 2022

