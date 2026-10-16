Ellos son los dueños de Presto: la organización detrás de la cadena en liquidación

La icónica cadena de hamburguesas Presto, que ha acompañado a los colombianos desde su fundación en 1981, enfrenta su peor momento financiero.

La Superintendencia de Sociedades ordenó de manera oficial terminar su proceso de reorganización y abrir paso a la liquidación judicial de la compañía. Ante este panorama, miles de consumidores y proveedores se preguntan quiénes están detrás de la marca y qué pasará con sus restaurantes.

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Los verdaderos dueños de Presto: Franquicias y Concesiones S.A.S.

La operación y propiedad directa de Presto en Colombia está a cargo de la sociedad Franquicias y Concesiones S.A.S. (anteriormente conocida como Frayco S.A.S.). Sin embargo, la estructura corporativa de la famosa firma de comidas rápidas ha cambiado notablemente a lo largo de las décadas.



Tras haber pertenecido al Grupo Santo Domingo durante sus primeros años de gloria, la marca fue vendida en el año 2002.



Una década más tarde, en 2012, Presto pasó a manos de Mesofoods, un sólido fondo de inversión de origen centroamericano (vinculado al grupo Mesoamérica). Este conglomerado internacional adquirió la cadena con el objetivo de expandirla junto a otras insignias del sector gastronómico en el país.

¿Qué pasará con los empleados de Presto? Pagos y liquidación /Foto: Tomada redes sociales Centro Comercial Fundadores de Manizales

¿Por qué entró en liquidación judicial?

A pesar de contar con el respaldo de un fondo extranjero, las variables macroeconómicas golpearon fuertemente la hipótesis de negocio en marcha de la empresa.

Aunque la Supersociedades había confirmado un acuerdo de reorganización empresarial el 30 de abril de 2026 para reestructurar pasivos por cerca de 31.000 millones de pesos, los esfuerzos financieros no fueron suficientes.

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El desplome en el flujo de caja y los retrasos reiterados en el pago de los denominados gastos de administración obligaron a la apoderada de Franquicias y Concesiones S.A.S. a solicitar formalmente la liquidación judicial el 30 de septiembre de 2026, una medida que el ente regulador dejó en firme este 13 de octubre de 2026.

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¿Cerrarán los restaurantes de Presto en Colombia?

La respuesta corta es no por el momento. La designación de la liquidadora oficial, Mónica Macías , tiene un propósito clave: buscar un comprador estratégico que adquiera la operación completa.

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La estrategia actual apunta a mantener abiertos los más de 100 puntos de venta en el país para proteger el valor comercial de la marca, salvaguardar el empleo de cientos de colaboradores y garantizar una fuente de pago efectiva para los acreedores afectados.