“No es cierto que le haya ofrecido la Vicepresidencia”: Gustavo Petro contradice a Rodolfo Hernández

El candidato a la Presidencia Gustavo Petro ofreció su primera entrevista radial en la emisora Blu Radio, luego de los resultados de las elecciones del domingo 29 de mayo, en las que se definió que habrá una segunda contienda electoral con Rodolfo Hernández.

En diálogo con Mañanas Blu, el candidato del Pacto Histórico se pronunció sobre la declaración de Rodolfo Hernández quien señaló que Petro le había ofrecido ser su fórmula vicepresidencial.

Publicidad

Según el candidato, “eso no es así. No he hablado (con Rodolfo Hernández) desde hace más de tres años, cuando él era alcalde”.

Segú Petro, la última vez que habló con el actual candidato a la Presidencia fue antes de la llegada del Covid, “en alguna visita que hizo a Bogotá y queriendo conocer experiencias que habían sido de mi Alcaldía; pero, en ese momento ni siquiera pasaba en la cabeza de él o la mía las circunstancias que estamos viviendo”.

Por otro lado, se pronunció frente a los resultados del domingo y expreso que, según las cuentas de su campaña, para alcanzar la victoria en segunda vuelta necesita un millón y medio de votos, mientras que su contrincante requiere cuatro millones.

Publicidad

Sin embargo, reconoció que esta diferencia no le garantiza desde ya el éxito, por lo que expresó que “ni para él es fácil ni para mí tampoco”.

“Aquí lo que tiene que decidir la sociedad colombiana es si quiere que Colombia cambie o no… Si la mayoría de Colombia quiere el cambio, entonces nosotros llegamos a la Presidencia”, expresó.

Publicidad

Cabe recordar que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández fueron los dos candidatos que mayor cantidad de votos obtuvieron en las elecciones del 29 de mayo, con el 40.32% y 28,20% respectivamente, por lo que se enfrentarán nuevamente en las urnas en una segunda vuelta el próximo 19 de junio.