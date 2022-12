Emotivo VIDEO de Eva Luna para su novio tras repentina despedida

Eva Luna le dio una tierna sorpresa a su pareja, Camilo Echeverry a través de su canal de YouTube. Por motivos laborales tuvieron que separarse por unos días. La espera ha sido larga y dolorosa para la pareja.

Usando un popular texto bíblico que habla el amor y

con contundente 'te extraño' la cantante sorprendió a su compañero sentimental.

"El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta", el versículo que utilizó para su romántico video.

En el material audiovisual también utilizó fotos y videos de los dos que reflejan la empatía que hay en esta linda, juvenil y romántica historia de amor.

