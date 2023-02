Paro de taxistas avanza con bloqueos intermitentes en algunos puntos de Bogotá

El paro de taxistas avanza con algunos bloqueos en la capital del país, donde algunos vehículos de este gremio bloquearon calzadas del Transmileni o, sobre todo en la autopista norte y el portal de las Américas, sobre las 7 de la mañana el Ministerio de transporte informó que se despejaron los bloqueos en algunas de las vías.

La movilización fue pactada para las 5 de la mañana y se espera que más de 20.000 taxistas hagan parte de la manifestación, la cual no solo se presenta en Bogotá sino en varias ciudades del país. Muchas personas han compartido a través de las redes sociales su experiencia con la movilidad, logrando tener casi en vivo un reporte minuto a minuto de lo que va sucediendo.

Se presenta un 'plan tortuga' a la altura de la calle 170 con autopista norte, sentido Norte - Sur. Otra de las zonas donde se presentan aglomeraciones es la Avenida Boyacá con carrera 22 D, en la bahía Carlos Lleras, Terminal del Salitre, donde varios taxistas se reúnen en la calzada sentido Sur - Norte.

En conversaciones con Blu radio, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, indicó que el paro estaba pactado desde principios de enero y que no cree que el diálogo que mantenían con el gremio de taxistas durante esta semana hubiese evitado el denominado 'F22', así mismo aseguró que su despacho siempre estaba abierto al diálogo y que si estaban haciendo bloqueos no era por no ser escuchados.

Por su parte, Transmilenio reportó que la operación transcurre con normalidad en todos los puntos de la ciudad:

#TMahora (6:38 a.m.)



El Sistema opera en el momento sin novedades relacionadas con movilizaciones que afecten el servicio.

Seguimos trabajando de la mano con @SectorMovilidad para garantizar la operación.

Invitamos a nuestros usuarios a estar atentos a las cuentas oficiales. pic.twitter.com/CoESFRhYV4 — TransMilenio (@TransMilenio) February 22, 2023

Algunos ciudadanos han comentado en Twitter sus opiniones sobre el paro, indicando que la movilidad en la capital no se ha visto afectada y que al contrario algunos han sentido que ha estado mejor, como si se tratase de un día sin carro, los internautas dicen que: "¿Si hubo paro de taxistas? O no fueron por lo lejos que ¿quedan los puntos de encuentro?", "Ojalá el paro de taxistas sea más seguido para que la gente use y se dé cuenta las ventajas de transportarse en automóviles de las apps.".

