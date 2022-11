Pasajero golpeado en El Dorado acepta que fue grosero con empleado de Migración Colombia

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco un video en el que un funcionario de Migración Colombia agredió a un pasajero en el aeropuerto El Dorado, en la ciudad de Bogotá, durante la mañana del pasado jueves 24 de noviembre.

Ahora, la mañana de este viernes, se dio a conocer la identidad del usuario y se trata de un ingeniero llamado Juan Ramón Camarillo, quien por medio de un video en la plataforma de YouTube dio su versión de los hechos y aseguro que todo se trató de racismo estructural.

El pasajero contó en Mañanas Blu que la pelea comenzó cuando él le pidió ayuda al empleado con una máquina biométrica, que son usadas para agilizar el proceso de ingreso al país.

"Yo tenía unos audífonos puestos, con el puñetazo se cayeron al suelo. En ese momento otro funcionario me calmó, dijo que pasara para poner la queja. Cuando me agacho a recoger los audífonos para irme a poner la queja, el señor me da la patada que se ve en el vídeo y como se ve trató de manotear a la muchacha que lo grabó", dijo el usuario.

Recordemos que sobre este tema, Migración Colombia se pronunció al respecto y aseguró por medio de un trino que van a realizar una investigación sobre lo sucedido: "Migración Colombia rechaza el comportamiento del funcionario que no le es permitido bajo ninguna circunstancia. Se inicia la investigación de conformidad con la Ley disciplinaria".

Asimismo, el presidente del sindicato de Migración Colombia, Julián García, dijo a Blu Radio que el funcionario había respondido a varios ataques que había recibido con anterioridad: "El compañero o el funcionario como tal lo único que hizo fue responder a unas múltiples agresiones que ya había tenido anteriormente. Los compañeros están todos los días con una carga laboral altísima".

Esto pasó en @MigracionCol en el aeropuerto ElDorado.

Literalmente tratan a los ciudadanos a patadas pic.twitter.com/0PTxhy2Oqn — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 24, 2022

