Resultado de la Lotería del Cauca del 2 de octubre

La Lotería del Cauca, que tiene un premio mayor de 4.444 millones de pesos, jugó su sorteo 2370 este sábado, 2 de octubre.

Resultado del premio mayor de la Lotería del Cauca: 8275 serie 115

Si quiere volver a probar su suerte, la Lotería del Cauca vuelve a jugar en la noche del sábado, 9 de octubre.

Mientras tanto, el sorteo de la Lotería de Boyacá tuvo como resultado el siguiente número: 6057 serie 190

Resultados del chance:

Dorado mañana

2269

Dorado Tarde

5219

Dorado noche

3662

Culona

0628

Astro sol

0062 Piscis

Astro Luna

5419Tauro

Pijao de oro

3896

Paisita día

8064

Paisita noche

1477

Chontico día

0242

Chontico noche

9469

Cafeterito tarde

0406

Cafeterito noche

2680

Sinuano día

6757

Sinuano noche

5592

Cash three día

743

Cash three noche

452

Play four día

2247

Play four noche

7749

Saman día

5230

Caribeña día

1326

Caribeña noche

7084

Motilón Tarde

8777

Motilón Noche

7536

Paisa Lotto

3006

Fantástica día

7018

Fantástica Noche

7832

Antioqueñita Día

1957

Antioqueñita Tarde

9795

Culona noche

4601