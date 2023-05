Señales de advertencia de que su colesterol podría estar alto y cómo solucionarlo

La vida moderna puede estar llena de indulgencias y es muy fácil caer en hábitos poco saludables. Si bien estos hábitos pueden causar síntomas evidentes que indican que algo está mal, algunos problemas de salud no muestran señales de su presencia, hasta que ya es demasiado tarde.

Una de las preocupaciones de salud más común es el colesterol alto, que se estima que afecta a alrededor de 86 millones de adultos en Estados Unidos mayores de 20 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; y a pesar de ser tan común entre los adultos, el Dr. Norman Lepor, un destacado cardiólogo, le dijo a Newsweek que muchas personas "no sabrán si su colesterol les está afectando hasta que tengan un evento y, en ese caso, a menudo es demasiado tarde".

Recordemos que el colesterol es un componente natural del cuerpo que es producido por el hígado y transportado por todo el cuerpo. Un nivel de colesterol se compone de dos elementos: lipoproteínas de alta densidad (HDL) y lipoproteínas de baja densidad (LDL). La lectura ideal para ambos debería ser inferior a 200 miligramos por decilitro, según la Cleveland Clinic.

A medida que el HDL se considera el "buen" colesterol, ese nivel debería estar por encima de 60 miligramos por decilitro, mientras que el LDL se considera el "malo" colesterol y debería mantenerse por debajo de 100.

Los niveles de colesterol deben estar por debajo de 200 para considerarse saludables, y una lectura más alta pone a la persona en riesgo de sufrir un problema médico. Sin embargo, cualquier valor superior a 240 se considera muy peligroso.

El Dr. Lepor, de Westside Medical Associates en Los Ángeles, fomenta el screening regular de los niveles de colesterol para asegurarse de que se controle, ya que a menudo se subestima y se trata insuficientemente. Sin embargo, en algunos casos puede haber señales que revelen la gravedad del colesterol alto, lo que alienta a las personas a cambiar sus hábitos.

El colesterol alto sostenido puede provocar dolores en el pecho. Cuando el colesterol es demasiado alto durante mucho tiempo, puede causar la acumulación de placa en las arterias, lo que luego conduce a complicaciones. Uno de esos problemas, significativamente, es el dolor en el pecho o la falta de aire, ya que la placa obstruye el flujo de oxígeno alrededor del cuerpo.

"No notarás ningún problema con el colesterol hasta que hayas desarrollado una acumulación significativa de placa, lo que luego causa la obstrucción en las arterias", dijo Lepor.

"No es hasta que hay una obstrucción que hay problemas, y si eso ocurre en la arteria coronaria, los pacientes pueden sentir molestias en el pecho o quedarse sin aliento al hacer actividades que normalmente no les causarían problemas. También pueden notar que no pueden seguir el ritmo de sus amigos".

Muchas personas no notarán estos cambios hasta "muy tarde" en el proceso, una vez que la arteria ya está "cargada de colesterol", agregó.

El flujo sanguíneo restringido puede provocar dolores en las pantorrillas. Además de quedarse sin aliento más rápido de lo habitual y posibles dolores en el pecho, el colesterol alto durante mucho tiempo puede causar dolor en las piernas en algunos individuos.

"Si tienes placa en las arterias de las piernas, es posible que sientas dolor en las pantorrillas", dijo Lepor. "Lo llamaríamos claudicación cuando caminas cuesta arriba o caminas rápido y hay dolor. Esos son síntomas importantes que no debes ignorar".

La claudicación se define como un dolor o calambre en el músculo que puede ocurrir como resultado de un ejercicio sostenido, pero como señala Lepor, también puede ser un signo de algo mucho más preocupante. Si hay una "insuficiencia vascular" que afecta el flujo sanguíneo hacia las piernas, el dolor puede ser el síntoma presente.

"A medida que el colesterol baña las arterias, el colesterol malo puede filtrarse en la pared del vaso y causar este proceso. Utilizo la analogía del óxido, causa un óxido en las arterias o aterosclerosis. Este óxido de la arteria la deja enferma y predispuesta a la formación de coágulos de sangre", dijo.

"Ahí es donde ocurren eventos como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares o la necesidad de amputación. El colesterol desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la placa y las complicaciones".

Manchas en la piel poco comunes debido a la acumulación de grasa. Mientras que esas dos señales podrían estar relacionadas con el colesterol que restringe el flujo de oxígeno alrededor del cuerpo, hay otra señal asociada con niveles altos de colesterol.

El Dr. Bradley Serwer, cardiólogo intervencionista en el Wayne Memorial Hospital, explicó a Newsweek cómo una persona con colesterol alto de larga duración puede experimentar xantomas, que son manchas causadas por la acumulación de grasa debajo de la piel.

"Es importante tener en cuenta que el colesterol alto a menudo no causa síntomas perceptibles por sí solo. En casos raros, las personas pueden desarrollar xantomas, que son depósitos de grasa que pueden formarse debajo de la piel", dijo el ex cardiólogo del Congreso, el Senado y la Corte Suprema.

"Pueden ocurrir especialmente alrededor de los ojos, pero no son muy comunes. Es de vital importancia hacerse chequeos regulares de colesterol para ayudar a identificar si los niveles de colesterol colocan a una persona en un mayor riesgo".

Los xantomas suelen parecer pequeñas protuberancias en la piel que pueden aparecer de forma individual o en grupo, y van desde el rojo hasta el amarillo en algunos casos.

¿Cómo se puede tratar el colesterol alto?

Si bien estos síntomas a menudo ocurren una vez que el daño ya está hecho, existen formas de reducir los niveles de colesterol a través de cambios en el estilo de vida. Serwer explicó que una dieta rica en grasas saturadas, el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo aumentarán el colesterol, por lo que simples cambios para eliminar estos factores reducirán el riesgo.

"Si tus niveles de colesterol no son favorables, te recomiendo evaluar tu dieta y reducir el consumo de carne roja, alimentos grasos y fritos, y considerar una dieta basada en plantas", dijo al tiempo que agregó que "el ejercicio puede ser beneficioso para aumentar los niveles de HDL, lo que a su vez reducirá el LDL y disminuirá tu riesgo. Cuando la dieta y el ejercicio no hayan funcionado, puede ser necesario utilizar medicamentos para reducir los niveles y el riesgo.

"Es mucho mejor evitar un problema que tratarlo después de que hayan ocurrido ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Siempre se recomienda la intervención temprana con cambios en la dieta y el estilo de vida, pero si estos no proporcionan mejoras adecuadas, puede ser necesaria una intervención farmacológica temprana y agresiva".

