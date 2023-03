Se resuelve el mito sobre los efectos de sentarse en una silla caliente en un bus

Seguramente en varias oportunidades has escuchado que sentarse en una silla caliente que otra persona usó hace poco es malo para la salud, una creencia que ha tomado muchas más fuerza con el paso del tiempo y, a diario, se ven casos de este tipo en el transporte público, cuando los ciudadanos se quedan parados al lado del asiento esperando unos minutos a que este se enfríe.

Según ellos, si se sientan de inmediato pueden llegar a contraer hemorroides, granos o cualquier otro tipo de infecciones. Sin embargo, algunos expertos hablaron del tema y confirmaron que esto es solo un mito.

Sobre esto, el doctor Arturo Polanco dijo que esto no es verdad en el sitio web llamado 1DOC3: "A pesar de que existen muchas historias y mitos de transmisión, enfermedades o aparición de hemorroides por sentarse en una silla caliente, esto es completamente falso y no tiene ningún significado en la práctica clínica".

Así mismo, dijo que las personas no se deben preocupar por sentarse en una silla caliente: "No debes preocuparte por estos mitos de la gente, ya que no hay posibilidad de transmisión de enfermedades o aparición de condiciones médicas debido a una silla caliente".

Es importante aclarar que esto es muy diferente a sentarse en una silla que haya estado expuesta por mucho tiempo al calor del sol.

Sobre esta situación, algunos expertos han asegurado que esto sí puede tener riesgos de contraer enfermedades.

"Una dilatación de hemorroides puede suceder. También una quemadura de la piel glútea si está muy caliente la superficie (de grado 1). En el caso de la mujer, una irritación vulvar transitoria", aseguró el doctor Arturo Polanco al medio 1DOC3.

Aun así los expertos desmientan este mito, se sabe que algunas personas van a seguir esperando a que la silla se enfríe para sentarse cómodamente y tener un viaje relajado.

