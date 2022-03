Se expide en Colombia la primera cédula que reconoce el género trans

Fue expedida en Colombia la primera cédula de ciudadanía que en el apartado del sexo reconoce como trans a una persona. Se trata de un joven llamado Mike Durán que reside en la ciudad de Medellín, el cual en vez de una F o una M, ahora lleva un T en su documento de identidad.

A sus 31 años el joven ha hecho historia al ser la primera persona en Colombia que consiguió que en su documento de identidad no se le defina como hombre o mujer, ya que no se siente identificado con ninguno de los dos.

Publicidad

Cabe resaltar que su lucha para ser reconocido como una persona trans había empezado hace algunos años, cuando Durán decidió empezar a averiguar qué debía hacer para lograr hacer el cambio en su registro civil. Dicho trámite tardo alrededor de tres años, y una vez lo logró no dudó en empezar a realizar la misma gestión con su cédula.

En el camino, Mike se encontró con varias trabas, una de ellas venía de parte de la Registraduría Nacional que argumentaba no poder acceder a la petición, puesto que el decreto 1227 de 2015, que permite el cambio del componente sexo, solo menciona la F de femenino y M de masculino.

Publicidad

“Luego de tener la T en el registro civil, comencé a hacer el trámite para la cédula, pero me decían que no se podía. En enero se comunicaron y me informaron que habían comenzado el proceso y el pasado 14 de febrero por fin me llamaron y me dijeron que podía venir a reclamar mi nueva cédula", comentó el joven, quien asegura ahora se dedicara a llevar a cabo los trámites para hacer este cambio en otros documentos.

“A la gente le generaba mucha duda, incluso extraño, que dijera F y la foto fuera la de un hombre, con la T no tendré que dar tanta explicación, al entendedor pocas palabras", puntualizó Durán.