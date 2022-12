Si hay hijos de por medio, la AMANTE casi siempre será plato de SEGUNDA MESA

Ser infiel no es cosa de ahora. Durante años se han escuchado miles de historias de hombres comprometidos o casados que tienen relaciones extramatrimoniales.





Sin importar si se tiene una pareja estable o si hay hijos de por medio, los hombres se lanzan al abismo y empiezan a vivir su juego. Pero, ¿por qué no se queda con su amante, si es ella quien supuestamente lo hace feliz?





La respuesta es que los hombres que tienen este tipo de relación nunca dejarán su matrimonio porque saben que ya hay una familia ‘estable y constituida’ al lado de la mujer que lo atiende día y noche. Además, la gran mayoría jamás asumirá el haber cometido un error.





Es decir que ni la belleza, ni la inteligencia, ni el sexo harán que el hombre cambie de idea; al final entrará en razón y entenderá que no es un adolescente y que tiene que enfocarse en lo real: su estabilidad.