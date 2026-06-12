Se cayó Meta: Facebook, Instagram y WhatsApp presentan fallas a nivel global

Si durante la mañana de este viernes, 12 de junio de 2026, has intentado revisar tus notificaciones o subir una foto y te has encontrado con una pantalla en blanco, no eres el único.

Miles de personas en distintas partes del mundo están reportando que Facebook, una de las redes sociales más grandes del planeta, ha dejado de funcionar correctamente.

Esta interrupción no solo ha afectado a la aplicación principal, sino que se trata de un problema a gran escala que involucra a todo el ecosistema de Meta, incluyendo a Instagram, WhatsApp y Messenger.



Lo que al principio parecía ser un inconveniente aislado con tu conexión a internet o tu dispositivo, resultó ser una caída masiva de los servidores de la compañía.



¿Por qué no funciona Facebook hoy y qué fallas se reportan?

Desde las primeras horas del día, empezaste a notar que algo no iba bien. Las quejas de los usuarios se multiplicaron rápidamente al intentar ingresar a sus perfiles sin éxito.

Según los reportes, uno de los problemas más graves es la imposibilidad de iniciar sesión, donde la plataforma arroja mensajes de error genéricos que impiden el acceso total.

Sin embargo, si eres de los que logró entrar, es probable que tu experiencia sea muy limitada. Se han detectado fallas críticas en funciones esenciales como:

Visualización de publicaciones: Muchas secciones de la plataforma aparecen completamente en blanco.

Actualización del feed: El contenido no se carga en tiempo real, mostrando noticias antiguas o simplemente deteniéndose.

Navegación lenta: Existe una demora inusual al intentar moverte entre perfiles, grupos o páginas de la red social.

Problemas en Messenger: El servicio de mensajería vinculado a Facebook también presenta inconvenientes, dificultando la comunicación directa entre los usuarios.

Esta situación ha generado mucha confusión, ya que inicialmente muchos pensaron que se trataba de un fallo técnico en sus propios teléfonos.

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¿Es una caída global de Meta? Esto dice Downdetector

La respuesta corta es sí. No se trata de un problema local. El portal especializado Downdetector ha registrado un pico significativo en los reportes de fallas, confirmando que los dominios de Meta están experimentando caídas totales en algunos casos.

Aunque el foco principal de las quejas ha sido Facebook, la realidad es que los servicios de WhatsApp e Instagram también han mostrado inestabilidad durante esta jornada del viernes 12 de junio.

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Los datos indican que la caída se ha sentido a nivel mundial, afectando la operatividad de millones de cuentas que dependen de estas herramientas tanto para uso personal como profesional.

Hasta el momento, los usuarios siguen experimentando largos tiempos de espera y fallas en la carga de contenido multimedia.

El impacto ha sido tal que las redes sociales alternativas se han llenado de reportes de personas que buscan confirmar si el servicio ha vuelto a la normalidad.

La situación sigue siendo monitoreada mientras los servicios de Meta intentan restablecer su funcionamiento habitual en todos sus dominios.