¿Todo eso? Epa Colombia reveló lo que ganan los estilistas en sus peluquerías

Todo ocurrió cuando la también influencer, Epa Colombia , respondió a la duda de un seguidor, pues él se preguntaba cómo era posible que una empleada suya se comprara una casa con algunos días de trabajo en una de sus peluquerías.

Tras la pregunta, Daneidy Barrera le aclaró que su trabajadora había adquirido la propiedad en Venezuela y no en Colombia, por lo que el valor no era tan alto. En la misma publicación reveló que sus estilistas ganan en promedio, 5 o 6, al parecer, millones de pesos en un ‘día bueno’, aunque la empresaria no aclaró más detalles sobre su manera de retribuir el trabajo de los estilistas, lo cierto es que, muchos quedaron sorprendidos.

Recientemente, se le pudo ver a la empresaria celebrando su cumpleaños número 25 junto a sus empleados, quienes no dudaron en agradecerle su ayuda, y además la llenaron de muchos elogios y deseos de éxito. Allí mismo, mostró su regalo de cumpleaños, se trata de un lujoso carro de marca Range Rover, avaluado en 300 millones de pesos.

“No sé cómo expresar lo que estoy sintiendo, porque más que orgullo, siento que lo logré, porque me esforcé, porque luché, porque me dediqué para dar a conocer este maravilloso producto y es el más vendido en Colombia”indicó Epa, mientras destapaba la lujosa camioneta.