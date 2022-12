Video: ¿A Maduro se le ‘APARECIÓ’ Chávez en una MARIPOSA?

La última ‘perla’ del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solo ha generado burlas, chistes, bromas y demás, pues el mandatario aseguró que una mariposa que se le posó en su camisa pertenecía al espíritu del expresidente fallecido Hugo Chávez, esto durante el Capítulo Agricultura Urbana del Congreso de la Patria.

“¿Quién es? El espíritu inmortal de nuestro comandante Hugo Chávez (…) Que Dios nos bendiga y Chávez nos proteja”, dijo el jefe de Estado.

Pero no solo esto generó risas entre los asistentes, pues además dijo: "La mariposa otra vez, me visitan las mariposas, debe ser que me reconocen como un mariposón".

No es la primera vez que Maduro hace declaraciones de este tipo, pues hace un tiempo en una transmisión en vivo afirmó que Chávez se le había aparecido en un pájaro.

Quizás esta sea una de las tantas frases del presidente que nadie olvidará.