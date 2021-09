Video: criminales en moto por poco raptan a un bebé de los brazos de su mamá en Bogotá

Pese a los recientes patrullajes de los miles de uniformados de la Policía Militar en Bogotá , la inseguridad sigue haciendo de las suyas. Este miércoles 15 de septiembre sobre las 7:15 p.m. delincuentes motorizados intentaron rapar de los brazos de una madre a su bebé de tan solo un año.

El hecho se registró en el barrio Atahualpa, localidad de Fontibón , y tal como se evidencia en una de las cámaras de seguridad de la zona residencial, la madre se disponía a ingresar a su vivienda y fue en ese momento, que recibió el vil ataque por parte de uno de los agresores.

"Sentí el jalonazo. Vi cómo lo cogió del brazo y me lo jaló. Mi reacción fue botar un helado que tenía en la mano y coger el niño lo más duro para que no me lo quitaran", dijo la mujer.

Por otro lado, en otras cámaras de seguridad, se pudo apreciar que los delincuentes llevaban un buen rato rondando el sector, por lo que la Policía de Bogotá trata de reunir todo el material probatorio para dar con el paradero de los responsables y capturarlos.

"Hay personas sin escrúpulos que se los quieren llevar para hacerles daño", concluyó la madre entre lágrimas.