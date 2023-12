VIDEO: En plena misa en Barranquilla hombre robó celular; "A Dios orando y por detrás robando"

En un acto desafortunado que refleja la falta de respeto incluso en lugares sagrados, una feligresa en la Parroquia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, al norte de Barranquilla , fue víctima de un robo cuando se levantó de su banco durante la misa.

El incidente, captado por las cámaras de seguridad, muestra a un individuo que, haciéndose pasar por un devoto, aprovechó la distracción de la mujer para robar su celular del bolso, mientras la congregación se encontraba inmersa en las oraciones en parroquia del barrio Ciudad Jardín.

El ladrón, aparentemente desconsiderado con el contexto sagrado de la iglesia, se movió con astucia mientras la feligresa, confiando en la atmósfera de respeto y seguridad del lugar, dejó su bolso en la banca al dirigirse hacia el coro de la iglesia.

Ajeno a la mirada vigilante que provenía desde las cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente, el ladrón abrió el bolso con sigilo y, en medio de las alabanzas de la misa, sustrajo el celular de la mujer sin levantar sospechas entre la comunidad religiosa.

La víctima, una mujer de edad, se percató del robo después de regresar a su lugar. El ladrón, hábil en su cometido, volvió a colocar el bolso en la banca como si nada hubiera ocurrido. Su estrategia consistió en observar cuidadosamente el entorno, estirar sigilosamente la mano hacia el objeto deseado y, una vez logrado el hurto, cerrar el bolso y retomar una postura solemne para evitar levantar sospechas.

Aunque el ladrón creía que había actuado sin dejar rastro, no consideró la presencia de las cámaras de seguridad que grabaron la totalidad del hurto en la casa de Dios. Este acto reprobable destaca la importancia de mantener la vigilancia y la conciencia incluso en entornos religiosos, donde la confianza mutua y el respeto deberían ser fundamentales. La comunidad espera que las autoridades tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los fieles y preservar la integridad de lugares sagrados.

"Como dicen por ahí papaya puesta, papaya comida", "aunque también descuido su bolso no se justifica lo que hizo ese señor en la iglesia ya no hay seguridad", "No jodas y ese del piano está metido en su película", "muchacho Dios te va a castigar y de que manera", "no hay que dar papaya hay mucho judas suelto por esta época", "a Dios orando y por detrás robando", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación que se hizo viral en redes.

