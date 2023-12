VIDEO: Indignación por sujeto que grabó robo de una moto en Bogotá: “ni se mosqueó”

Un indignante hecho se viralizó en las últimas horas en redes sociales, un video en el que se observa a un ciudadano quien se enfrentó a una situación que para muchos es considerada como muy difícil de manejar debido a la gran inseguridad que se presenta actualmente en Bogotá.

El sujeto, protagonista de esta historia presenció el hurto de una motocicleta en el suroccidente de Bogotá y se tomó la molestia de grabar cómo el ladrón rompe el candado y se lleva la moto en cuestión de segundo, luego decidió subirlo a redes sociales para hacer la denuncia del robo pero la mayoría de usuarios no tomaron a bien que no haya alertado al dueño para que no tuviera la pérdida del automotor.

En efecto el video ha generado gran controversia en internet, ya que el testigo optó por grabar la escena en lugar de intervenir durante el acto delictivo. Las versiones sobre su actuación son diversas pues aunque muchos están en contra de su pasmado comportamiento otros aseguran que es mejor callar o sino "también llevan del bulto".

Las indignantes imágenes, capturadas desde el interior de un vehículo, muestran el instante en que un individuo intenta encender una motocicleta estacionada. Se aprecia la aparente indecisión y nerviosismo del sujeto al cometer el acto. Mientras el conductor del vehículo graba la escena, sostiene una breve conversación con una mujer en el asiento de copiloto. Ella le advierte sobre la inminente pérdida de la moto, pero el testigo insiste en que "quedó en video, está grabado, lo van a capturar".

A pesar de la propuesta de la mujer de abrir la puerta para evitar que el motociclista arranque, el conductor insiste en seguir grabando. Finalmente, el individuo logra encender la moto y escapar del lugar. La reacción del testigo, que no fue bien recibida por los internautas, generó críticas que lo señalan como cómplice por no intervenir y prevenir el robo. Algunos sugirieron que simplemente tocar la bocina del vehículo podría haber alertado al ladrón y disuadirlo.

Sin embargo, algunos defensores del testigo argumentan que la situación podría haber representado un peligro para su vida, y que es impredecible cómo reaccionaríamos todos en circunstancias similares. "ni se mosqueó el muy h"#$%", "muy dormido", "también es cómplice", "seguro si dice algo también lleva del bulto", "y qué quieren, que lo levanten a tiros por valiente", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales sobre el hecho.

