VIDEO: En plena tarima, Pepe Aguilar "regañó" a Ángela por vestido escotado

José Antonio Aguilar Jiménez, más conocido como Pepe Aguilar, se viralizó en redes sociales luego de que difundieran un video en el que "regaña" a su hija menor, la también cantante Ángela, por llevar un vestido con un escote profundo; los artistas protagonizaron el curioso episodio en plena tarima.

Aunque, evidentemente, el intérprete de 'Mujeres como tú' bromeó con su hija, muchos usuarios se mostraron indignados y hasta catalogaron el hecho como "machista".

Publicidad

El supuesto "regaño" sucedió en pleno concierto en Zacatecas, donde la intérprete de 18 años fue nombrada como Embajadora Cultural del Estado; al escenario subió su padre, quien además de felicitarla aprovechó para hacerle el "llamado de atención" a la joven cantante.

"Dos cosas que decirte, bueno, tres. Muchas felicidades, la primera; la segunda, ¿nos echamos una canción? Y la tercera, ¿por qué está tan escotado ese mugrero que traes?", se le escucha decir.

Aunque la artista y el público reaccionó con risas, a varios internautas no les cayó bien el comentario. Según fanáticos de los Aguilar, él siempre ha sido muy protector con su hija menor.

"Es papá y ella su bebé", "es una broma con su hija, dejen de exagerar", "no es la primera vez que se burla de ella y la ridiculiza frente a todos", "hay un poco de machismo en el comentario", "no se avergüenza a los hijos en público", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @despiertamerica.

Publicidad

Vale la pena mencionar que no es la primera vez que el cantante es "celoso" con su hija, pues la joven reveló hace un tiempo para una entrevista que siempre ha sido muy protector; sin embargo, aclaró que nunca han tenido problemas por eso.

“Mi papá me regañaba mucho, mucho... El día de San Valentín yo era ‘la niña’ en la escuela, entonces me llegaban al locker las cartas, las flores y los chocolates y mi papá me preguntaba, ‘¿quién te dio eso?’ Y no sé cuánto, pero muy divertido, o sea nunca fue como ningún problema”, contó para el canal 'Cheleando con las estrellas'.