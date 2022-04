VIDEO: Joven le dio fuerte golpiza a un hombre de 60 años porque lo hizo caer de la moto

En un nuevo caso de intolerancia ocurrido en el barrio Bochica, al sur de Bogotá, se puede ver a un joven, quien luego de caer de su moto arremete contra la persona que causó el accidente; se trataba de un hombre de 60 años de edad.

Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, Alquímides Manrique, el conductor de la camioneta, giró y sin darse cuenta, causó el accidente. Acto seguido, el joven se levanta y se dirige a atacarlo con puños, patadas y hasta con su propio casco; le fracturó varios dientes.

“Él se paró de la caída de la moto y me rompió primero el espejo de la camioneta. Me cogió a golpes sin dejarme bajar del carro, me tumbó al piso y siguió pegándome. Cuando ya estaba en el piso también me pegó con el caso en la frente, tal y como se ve en el video. Ese señor iba con una mujer en la moto y ambos me agredieron”, indicó el hombre de 60 años, a quien los médicos le dieron dos días de incapacidad por la gravedad de los golpes.

Según denuncia Manrique, en el momento de la golpiza nadie lo ayudó e incluso, cuando llegó el Policía de Tránsito a atender el accidente, no creyó lo que había pasado, hasta pidió que conciliara y le pagara los daños de la moto al agresor. Tuvo que salir el video a la luz para que iniciaran las respectivas investigaciones.