Quedan en libertad sujetos que atacaron con cuchillo a hinchas del América en Bogotá

Luego de que se presentara el violento hecho en el que dos hinchas del América de Cali resultaron heridos a manos de, aparentemente, hinchas de Millonarios; en las últimas horas, se confirmó su libertad.

La agresión se habría dado con palos, patadas, y hasta armas blancas. Según se conoció, la riña ocurrió cuando salieron de un bar ubicado en la Primera de Mayo.

“Los muchachos salen, se cruzan con unas personas presuntamente hinchas de Millonarios unos y otros gente del sector, quienes son los que cuidan los bares. Y estas personas indiscriminadamente los atacan, les ocasionan unas lesiones brutales; creo que el video es más que claro y nuestros compañeros resultan bastante afectados por las agresiones de estas personas”, indicó un amigo de los heridos.

La familia de Aníbal, uno de los jóvenes hinchas del América víctimas del ataque, mostró su indignación luego de que los cuatro sujetos que fueron capturados por la Policía quedaran en libertad.

“Terrible que suelten a esas fieras, son unos asesinos porque iban a matar a los muchachos, no pueden soltar esta gente a la calle”, indicó la mamá de uno de los jóvenes atacados.

Según la Fiscalía, las lesiones no afectaron órganos vitales de las víctimas; además, en las denuncias interpuestas contra los sujetos no se dejó claro que los capturados hayan robado y tampoco los identificaron, por lo que no hay elementos para llevar a cabo una audiencia. Los dos jóvenes recibieron 8 y 12 puñaladas, respectivamente.