VIDEO: Silencioso y conmovedor entierro de joven que cayó de un edificio en Medellín

En días pasados se dio a conocer la triste historia de una mujer que cayó de un edificio en la ciudad de Medellín y quien al parecer antes de morir habría dejado un mensaje en su perfil de Facebook, dando las razones de su difícil decisión y lo que, según el escrito, la habría llevado a hacerlo.

A través de veinte extensos párrafos, al parecer, la mujer habría intentado explicar a su pequeña hija cómo su salud mental y física se fue deteriorando con el paso del tiempo luego de que se enterara de una situación de abuso dentro de su familia.

Al inició de la carta se lee: "Resumen de los últimos meses: Para cuando se publiquen estas palabras ya estoy muerta o me quedan 10 min, así que siéntese que tal vez lo que diré sea largo, tiendo a dar muchas vueltas, tengo la ansiedad al máximo y los dedos ágiles... He decidido romper silencio de meses y hacer pública la situación, porque no confío en nadie lo suficiente para creer que si entregarían este mensaje...".

Pasados algunos días de conocer esta situación, se realizó el entierro de la joven al cual asistieron amigos, familiares y algunos curiosos.

Por medio de una página de Facebook llamada 'Chisme Fresco Medellín' se compartió un video del sepelio, en el que varias personas describieron que fue bastante doloroso y al momento de ingresar el ataúd a la bóveda hubo un silencio generalizado.

Algunos internautas se han pronunciado sobre esta tragedia y han deseado paz en los corazones de sus familiares: "Que dolor para esa familia y enterarse así de lo q estaba viviendo... Dios quiera que puedan proteger a esa hija... Dios dales paz y resignación para su familia... Lastima 😭💔", "Qué tristeza la verdad", "Que encuentre la paz y la tranquilidad para su alma, fortaleza para su familia".

