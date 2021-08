"Ahí quedaron 38 años de carrera profesional": Martha Liliana Ruiz habla del cáncer que padece

Luego de 38 años de carrera profesional, Martha Liliana Ruiz , se despide de su trabajo como actriz y presentadora tras someterse a una cirugía de cáncer de boca. Ella había contado que "el tumor ocupaba una cuarta parte de la lengua, y la manera de acabar con el cáncer era sacarlo totalmente. Luego, tendrían que hacer un implante para el órgano muscular situado en la boca".

El día de la operación para Martha Liliana llegó, y junto con ello, también el fin en su ámbito profesional, ya que momentos antes de entrar al quirófano, la mujer confesó que la recuperación no sería fácil e incluso, le costaría recuperar el hábito del habla.

"Cuando llegué al quirófano me puse a llorar porque sabía que ahí quedaban 38 años de carrera profesional, hoy lloro de la emoción que me da leer tantos y tan hermosos mensajes. El tumor es más grande de lo que yo esperaba y hoy comienzo una nueva vida, un poco más silenciosa, pero la recibo con los brazos abiertos. Le doy gracias a Dios por el pasado y por la oportunidad que me da de seguir con vida" expresó Ramírez en su Instagram .

Su enfermedad comenzó hace cinco años cuando sufrió una lesión menor en su lengua. Tras pasar por diferentes exámenes, el médico le detecto que tenía una leucoplasia, que se caracteriza por la aparición de zonas engrosadas de color blanco y pueden ser ocasionadas por tabaco. Con el paso del tiempo, la lesión volvió a aparecer, esta vez con dolor y en una zona diferente y en mayor cantidad.

Martha Liliana Ruiz explicó que la cirugía podría llegar a durar 12 horas, y para reconstruir su lengua, lo que harían los médicos es sacar un pedazo de su propio brazo.

