¡Amigo fiel! Conoce a la mascota que espera a su dueña 8 horas en la puerta del trabajo

Un particular perro ruso suele quedarse acostado en la puerta del centro comercial donde trabaja Svetlana su dueña hasta la hora de salida.

Al lado del lugar donde siempre se ubica hay un cartel que dice: "El perro no fue abandonado. No está hambriento. No tiene frío”. Esto con el fin de que las personas no crean que el animal está abandonado.

сейчас наткнулась на статью про хаски в синем свитере из Калининграда, который каждый будний день по 8 часов ждет на улице свою хозяйку у ее работы, потому что очень скучает без нее дома 😢😢 pic.twitter.com/XMI8rwd9Zw — адам уайлдер (@VultureMoriarty) February 20, 2020

Svetlana su dueña lo había adoptado ya hace cuatro años, pero al mes su familia decidió venderlo. La decisión entristeció tanto a la mujer quien no paraba de llorar noche tras noche por él.

Afortunadamente para Svetlana, los nuevos dueños del perro decidieron devolverlo porque solía aullar desesperadamente en las mañanas durante varios minutos, incluso horas.

Por este motivo regresó con su actual propietaria y hoy en día la relación entre ambos continúa fortaleciéndose con fidelidad y amor.

Incluso, muchas personas han comparado esta maravillosa historia con la de 'Hachiko', una película donde se muestra el caso de un perro que espera en la estación del tren a su amo durante 10 años.

“Este es mi amigo, es mi hijo" aclara Svetlana.

