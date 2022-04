Aterrador anuncio: Restaurante ofrece trabajo a mujeres para ser comidas por caníbales

Como sacada de una película de terror, así fue catalogada la situación que vivió una mujer cuando le ofrecieron trabajo para ser devorada por caníbales.

Por medio de las redes sociales se viralizó su anécdota y junto con la prueba, la mujer contó todo lo que le pasó un día mientras llegaba a su trabajo en el estado de Tamaulipas, en México .

Un tanto nerviosa por la situación, la mujer escribió: "Hola buenos días. Quisiera que me ayudaran a compartir esta situación que me acaba de pasar. Trabajo en la plaza paseos reforma, por lo tanto llego y tengo que esperar a mi gerente para abrir el local. Hoy en mi espera se me acercó un chico ofreciéndome trabajo, a lo que le respondí que yo ya contaba con uno. Al escuchar esto, me dijo que no era ese tipo de trabajo, que se trataba de un restaurante de comida humana en el que yo sería uno de los platillos".

La joven continuó contando su charla con aquel joven: "Dijo que se le pagaría a mi familia al terminar y que le parecía bonita para el trabajo, al momento de decirle que no me interesaba e intentar devolverle folleto, insistió en que me lo quedara y volvió a repetir que serviría para el trabajo".

Cuando ella notó que el hombre era insistente, sintió que no estaba segura allí con él y por eso decidió levantarse e ir a un lugar seguro.

Para finalizar con su testimonio, la mujer le advirtió la situación a las personas para que tengan cuidado en la calle: "Si publico esto es para que más personas estén al tanto de lo que acaba de pasar y cómo se corre peligro haciendo totalmente nada".

Testimonio /Foto: Redes sociales

Ella también adjunto en su publicación la foto del folleto que le dio el hombre. Allí se alcanza a leer: "¿Tienes fantasías caníbales?. ¿Tienes depresión y quieres desaparecer?.¿Si eres mujer y quieres donar tu cuerpo a un club caníbal?, NOSOTROS LA COCINAMOS. Buscamos carne femenina para restaurante, voluntarias mayores de 18 años".