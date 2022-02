Entre chiste y chanza se enteró que su novio le había sido infiel con su prima

Si bien, los casos de infidelidad son pan de cada día y las redes sociales se han convertido en el antídoto y también en la enfermedad; pues su uso se ha convertido en la herramienta perfecta para cometerlas, pero también para darse cuenta si estamos siendo victimas. Tal y cómo le sucedió a una mujer argentina, quien se enteró a través de Instagram que su novio le fue infiel con su prima,

La historia de Juliana Ortiz, usuaria de Twitter, se ha vuelto viral luego de que compartiera su experiencia en dicha red social.

Todo comenzó a través de un mensaje privado que le llegó a su cuenta de Instagram , en la que alguien, de quien hasta el momento no se conoce la identidad, la saludaba diciéndole: "hola Juli, estas?"; y ella por hacerse la graciosa, le respondió: "uy no, quién me gorreo?".

Lo que Juliana no esperaba, era que la respuesta a su chistecito, no le iba a generar ni cinco de risa, pues el mensaje vendría cargado de una dolorosa verdad, que no da risa sino que más bien indigna.

"Tu novio o ex, con tu prima (...) soy el ex de ella", decía el mensaje de respuesta.

Después de todo, la argentina decidió ponerle un poco de humor a la situación y compartió en su cuenta de Twitter , un pantallazo de la conversación, más un meme de el ratón Jerry tapándose la boca y con lágrimas en la cara. Lo anterior acompañado de la frase "recuérdenme no hacerme la cómica nunca más".

Al tuit reaccionaron varios usuarios, a los que la mujer respondió revelando un detalle más de la historia; su prima con la que su novio le fue infiel tiene tan sólo 16 años, razón por la cual una usuaria le recomendó denunciarlo ante la policía.

ES MI PRIMA DE 16 ES UNA BANDA — 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗢𝗿𝘁𝗶𝘇 🦋 (@jjulianaortiz) February 16, 2022