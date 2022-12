Kaká D’Avila es un hombre que se hizo viral tras hallar en la caneca de basura cercana a su casa más de 62 hojas de vida. El hombre los pasó nuevamente y presentó a las empresas y de esas 62 personas, 14 fueron contratadas, según informó el medio local Só Notícia Boa .

Todo indica que una empresa recibió varias hojas de vida. No obstante, los vacantes fueron pocos, por lo que votaron los currículos de las personas que lastimosamente no ingresaron porque ya no eran de su interés.

Sin embargo, para D’Avila no era algo más que un papel, pues según dijo ese documento representaba la vida de varias personas que sin duda alguna merecen no solo respeto sino una oportunidad.

Motivo por el cual se llevó todas las hojas de vida para su casa, las volvió a hacer y las repartió a diferentes empresas.

“Hice lo que todos deberían hacer en esta situación. Detrás de cada hoja de papel hay una vida que merece respeto”, dijo.

Posteriormente, 14 personas fueron contratadas, dentro de ellas una que se enteró de la hermosa causa le agradeció, pues según dijo D'Avila no le ha tocado muy fácil y para realizar esa hoja de vida que la empresa botó dejo hasta de comer para poderla imprimir.

“Dejó de comer para gastar en copias de su currículum, se fue a pie a dejarlo en las empresas y terminaron en la basura. Pero gracias a Dios tuvo un final feliz. Lo contrataron para un trabajo en un almacén“, agregó.