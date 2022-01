Joven descubre presunta infidelidad de su novio con la ex, gracias a prueba PCR

Una joven compartió en sus redes sociales una llamativa casualidad que le generó sospechas por montones; esto luego de acompañar a su novio que se iba a realizar una prueba PCR contra COVID-19 , sin llegar a imaginar que al mismo lugar asistiría la ex de su pareja a realizarse el mismo procedimiento.

"Acompañé a mi novio a hisoparse, atrás cae la ex a hisoparse también", escribió la usuaria @ailu_susco en su perfil de Twitter , desatando gran controversia frente a lo sucedido y recibiendo opiniones divididas.

Publicidad

Sin duda alguna, lo que más molestó a la joven, que consideró la opción de terminarle a su pareja, es que tanto él como su ex tenían síntomas asociados al coronavirus , pero ella no, poniendo en vilo la fidelidad de su novio.

Publicidad

En dicha publicación, que a la fecha ya cuenta con más de 150 mil me gusta, alrededor de 3.200 veces compartida, han acudido más de 641 internautas para dar su veredicto e intentar aconsejar a la joven oriunda de Argentina .

"Para que estés tranquila, uno nunca deja de verse con el/la ex y mucho menos si cortaron hace menos de dos años", escribió uno de los usuarios. Otro, por ejemplo, defendió al novio, asumiendo que él no le hubiera dicho que la acompañara si supuestamente se iba a encontrar con la ex.

Publicidad

Finalmente, una internauta reprochó el gesto de irresponsabilidad que cometió Ailu, puesto que, si no tenía síntomas, no debió haber acompañado a su pareja al centro de testeo, ya que muy probablemente pudo haber contraído la enfermedad y propagarla.

Publicidad