Mujer ofendió un habitante de calle y un policía lo defendió; el gesto se viralizó

El experimento social fue realizado por un creador de contenidos en complicidad con una joven, quien tenía como tarea, denigrar e insultar al supuesto habitante de calle frente a unos policías; la reacción de uno de los uniformados sorprendió en redes sociales.

En el video que ya cuenta con más de 37 mil reproducciones, el joven, quién apropió su vestimenta para aparentar ser un habitante de calle, ingresó a una panadería y segundos después se acercó a los policías para pedirles dinero.

Acto seguido, los uniformados no solo lo invitaron al pan de bono que quería, sino también a que se sentara junto a ellos.

"Pida lo que necesite que yo lo pago", le dijo el policía.

Tras algunos minutos de charla, ingresó la cómplice del experimento, una mujer quien desde su entrada al establecimiento se molestó por la presencia del supuesto habitante de calle.

“¿Por qué pone eso ahí? ¿Usted lo va a defender? ¿Por qué tiene que defender a esa gente así? ¡Cuál ser humano, vea eso! No tiene por qué defender a esa gente así”, refutaba la joven.

Aunque el uniformado se tomó unos segundos, quizá para analizar la situación, no dudó en responderle a la mujer y defender al joven.

“No tiene la necesidad de ser grosera. Pídale el favor. ¿Cómo así que esa gente así? Esa gente también son seres humanos, normal. Trabajo es un trabajo, así se recicle, es un trabajo. No sea grosera. Él no tuvo la posibilidad de crecer en un hogar como el que usted tuvo, no sea grosera”, contestó el policía.

Y agregó: “Esa gente muchas veces suele tener más valores que la gente que nació en cuna de oro”.

Finalmente, el creador de contenidos sacó la verdad a la luz y le confesó al uniformado que se trataba de una "cámara escondida" a modo de experimento social.

“Papi, la verdad me dejó sin palabras, yo pensé que la reacción iba a ser otra”, explicó el joven.

Vea el video completo a continuación:

