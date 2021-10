Pidió la camiseta manga larga del Manchester United en página china y se llevó más de una sorpresa

Un usuario de Twitter causó furor en la red social al hacer pública una denuncia en la que cuenta que pidió a una plataforma china , de comercio electrónico, una camiseta manga larga del equipo inglés Manchester United, pero le llegó algo completamente inimaginable.

"El otro día pedí una camiseta del United manga larga a una página china y me llegó esto", así relato el épico momento que vivió Diego través de su perfil el pasado domingo 24 de octubre.

Resulta que, según relata el joven argentino, la plataforma asiática se tomó tan literal el pedido que le envió una camiseta manga larga, tal como lo solicitó, y a su vez, le estampó la palabra 'Mangalarga' en la parte de atrás con el dorsal número 20, como si se tratara de un jugador de fútbol de 'Los Diablos Rojos'.

Cientos de internautas no podían creer lo que le había pasado a Diego, y replicaron con humor el tweet, el cual ya cuenta más de 54 mil me gusta y alrededor de 2.000 veces compartido. Algunos usuarios aseguraron que fue un pedido cinco estrellas ya que se trató de un 2 por 1.

"Excelente servicio", "No sabían lo que pediste y te mandaron las dos cosas", "Si no te gusta le cortas las mangas", "Tuvo la posibilidad de poner su nombre y le pasó eso", "Menos mal que no la pediste con cuello redondo", son algunos de los comentarios más destacados.

A pesar del grato momento que se vivió en la red social , algunos internautas aseguraron que la foto es vieja y volvió a ser compartida. Por otro lado, el autor de la publicación no reveló el lugar dónde 'adquirió' la camiseta.