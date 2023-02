Revuelo por nacimiento de un cerdo que nació con dos hocicos

Alrededor del mundo se han conocido diferentes casos en los que personas o animales nacen con extrañas condiciones de salud , como por ejemplo, hombres y mujeres con 6 dedos en las manos o pies, siameses, animales con extremidades de más, casos que siempre asombran al ser poco probables y extraños.

Hace unos días en Argentina se conoció un caso que ha causado revuelo en la población y en las personas que han conocido la noticias a través de medios de comunicación e internet. Tuvo lugar en Ucacha, provincia de Córdoba, donde se reportó el nacimiento de un cerdo con dos hocicos.

El propietario del animal indicó que a pesar de que naciera con esta extraña condición, el cerdo está bien y no parece tener dificultades en su salud, "goza de buena salud".

Así mismo dio a conocer en una radio local que es la primera vez que ve un caso como este, "Es la primera vez que veo nace algo así. Hace muchos años que crío cerdos y antes no me había pasado. He visto casos similares en terneros, pero nunca en chanchos, por eso me pareció bastante raro"

Según Ramón Aguilar, dueño del criadero, el cerdo pesó apenas 350 gramos, cuenta con dos bocas, dos lenguas y dos narices, se desconoce si ambos órganos tienen funcionalidad y los internautas se preguntan si también tendrá dos tractos digestivos.

Nace cerdo con dos hocicos /Foto: Ramón Aguilar, propietario del criadero

Aguilar también se pronunció acerca del futuro del animal, teniendo en cuenta su condición de salud, por lo que comentó: "Está vivo y lo único que vi es que no tiene buena estabilidad. Tiene doble cavidad bucal. Es bastante extraño. Y respira bien, por los cuatro orificios del doble hocico. Por lo que yo noto, goza de buena salud".

