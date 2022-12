Video: Despiden a docente que le enseñaba a sus alumnos que el COVID-19 “no existía”

Rosa Razuri, es una profesora de Ética y Ciudadanía de un colegio de Argentina, quien fue recientemente despedida luego de que la denunciaran por medio de redes por decir que no existe el COVID-19 , según informó el medio El patagónico .

De acuerdo con el medio, en plena clase virtual la docente se confrontó con sus estudiantes cuando le hablaron respecto al coronavirus.

Incluso en el video se puede ver como la mujer discute con las madres de los menores, quienes furiosas intervinieron y le decían que no podía negar la existencia del virus, sobre todo cuando han muerto varias personas a causa de este.

“No puede decirle a mi hija, de 14 años, que el COVID no existe”, dijo una de las progenitoras, pero a la maestra no le importó y siguió insistiendo con que no existía el coronavirus. “No existe, usted está equivocada”, respondió.

Tras la polémica conversación, alguien publicó la grabación a través de redes sociales donde se hizo viral.

Posteriormente, El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz decidió retirar de su cargo a la docente por difundir información falsa afirmando que el COVID-19 no existe y que nadie moría por dicha enfermedad.

