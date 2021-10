VIDEO: Lina Tejeiro repitió beso con Aida Victoria, ¿le quedó gustando?

Lina Tejeiro actualmente es una de las famosas más comentadas en Colombia . Desde fotos en lencería erótica hasta 'repitis' de besos con influenciadoras, han permitido dar de qué hablar entre los internautas y así generar controversia y desatar polémicas en los últimos días.

Luego de conocerse el primer beso entre Aida Victoria y Lina en su 'pomposa' fiesta de cumpleaños #30, de lo que la cual la actriz asegura "no acordarse" de ese momento íntimo, la pareja de amigas decidió repetir la escena en un evento musical privado.

A través de historias de Instagram , la villavicense reveló para sus más de 8.4 millones de seguidores que Aida le "había robado un beso". Así se pudo evidenciar en el video a través de unas instantáneas impresas, exactamente en la última fotografía donde Tejeiro abraza a la barranquillera mientras le da el pico.

"Tienes mucha maldad en tu corazón. Esto ya se está volviendo costumbre", le dice la actriz a Aida Victoria, quien responde con "Usted quería", y en medio de la escena, Lina le responde que "Sí", que quería que pasara.

El hecho no pasó por desapercibido para miles de detractores, razón por la que Lina Tejeiro tuvo que pronunciarse por el mismo medio luego de recibir insultos, poco apoyo de sus seguidores y hasta amenazas de muerte.

"Me parece súper triste y terrible que les moleste tanto el amor o el beso entre dos personas del mismo sexo, cuando no tiene nada de raro, no tiene nada del otro mundo", reflejó la actriz en su cátedra de amor y además, confesó que se va de vacaciones a México .