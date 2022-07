VIDEO: Matrimonio con temática de Shrek se viraliza en redes

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco un video en el que se ve a una pareja de esposo ir a su matrimonio vestidos como los famosos personajes de la película de Shrek .

El realizar fiestas temáticas se ha vuelto tendencia y no solamente las realizan para celebraciones de los más pequeños, sino que los más grandes se han dejado contagiar de esa alegría, como los novios que te vamos a mostrar hoy en la nota.

En la filmación, que se difundió por medio de la plataforma de TikTok , se puede ver a varios invitados llegar a la celebración de matrimonio vestidos como los personajes de la película y en un momento enfocan a los novios.

Él estaba vestido como el ogro Shrek y ella como Fiona. Ambos tenían sus rostros verdes y ropa muy parecida a la original.

Luego se ve a los novios subidos en una camioneta con platón de color verde, salir del lugar rumbo a su luna de miel.

La usuaria que compartió este video en la red social fue Rocío Reséndiz y como era de esperarse, el primer video cuenta con más de siete millones de reproducciones, mientras que la segunda parte tiene más de un millón.

Varios internautas han aplaudido esta boda y muchas mujeres ya desean tener una igual: "Encanjar con la sociedad: Boda normal. Ser feliz:", "Los quiero mucho pareja que se casó con Temática de Sherk ❤️", "La boda perfecta no exi….", "si mi boda no es de Shrek no quiero nada", "La única boda a que si iría", son algunos de los comentarios de usuarios de TikTok.