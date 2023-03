VIDEO: Mujer compró un mini pig que terminó creciendo más que ella

Las mascotas cada día son más importantes en la vida de las personas, para muchos incluso son parte de la familia, razón por la cual se han creado en algunos países leyes que las protegen y que les otorgan un lugar dentro de la sociedad, demostrando que las cosas están cambiando.

Por ese mismo motivo, hoy en día muchas familias adoptan o compran animales para hacerlos su mascota que no son tan usuales, llegando incluso a tener animales salvajes. Pero en este caso una graciosa historia se ha hecho viral, cuando una joven compartió a través de la plataforma TikTok la particular historia de su mascota.

La usuaria @veronicaxo2 mostró a través de un video como resulto estafada cuando compro un mini pig, animales que han tenido una popularidad desde hace algún tiempo por su tamaño y la facilidad de tenerlos como mascotas en hogares tanto grandes como pequeños.

Resulta que al principio todo parecía normal, era un lindo cerdo muy pequeño, pero a medida que fue pasando el tiempo el animal comía más y así mismo crecía, hasta que llego a crecer de forma exponencial, dejando ver su verdadera especie.

Publicidad

Se trataba de un cerdo común y corriente, el cual creció demasiado, pero como era de esperarse, la joven no se deshizo de él, sino que, por el contrario, subió algunas imágenes en las que se ve como comparte con él, incluso se puede ver que el animal convive con perros, y según ella, “También ladra... Ladra como un perro”.

Muchos internautas se refirieron sobre el particular caso y le dejaron varios comentarios en la publicación: “El nombre 'minicerdo' es solo para marketing”; “No existe tal cosa como un minicerdo, todos van a crecer”; “Estoy tan contenta de no estar loca. Le decía a la gente todo el tiempo que mi cerdo ladraba y no me creían”.

Te puede interesar: Reconocimiento especial a Los Tigres del Norte