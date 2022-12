VIDEO: novia termina en el hospital luego de hacer reto de TikTok en su noche de bodas

El matrimonio suele ser un evento soñado para miles de personas en el mundo que esperan con ansias llegar al altar para unirse a su pareja "en la salud y la enfermedad y hasta que la muerte los separe"; pero además del protocolo religioso , también se sueña con la fiesta de la boda, pues es el evento al que familiares y cercanos se unen en celebración al casamiento.

Sin embargo, esta celebración ha dejado curiosas anécdotas en algunas parejas que enfrentan algunas situaciones en medio de la fiesta de matrimonio o la noche de bodas, algunas tan extremas que incluso han arruinado el soñado momento.

Una de esas anécdotas fue dada a conocer por redes sociales en las que se viralizó un video de TikTok en el que se muestra cómo un jueguito viral acabó con la celebración de una novia y hasta la mandó al hospital.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de noviembre en Chile donde la novia llamada Camila Palma, su prometido Carlos Roldán, y algunos invitados a su matrimonio quisieron sumarse a un reto viral que consiste en que al inicio de la fiesta los novios son grabados tomando su primera copa de la celebración, luego otro video horas después con algunas copas más encima y otro al finalizar la fiesta con los tragos que se 'tenga encima'.

Pero este juego, propuesto por la hermana de la novia se convirtió en toda una pesadilla para Camila Palma debido a que luego de su primera copa todo se convirtió en la "peor noche de su vida" ya que terminó en el hospital, tal como lo muestra la secuencia del video viralizado.

Sin embargo, luego de que el clip se compartiera en varias redes sociales, fue la propia hermana de la novia quien publicó otro video aclarando lo que realmente ocurrió.

Pues aseguró que en medio de la celebración, varias personas se encontraban bebiendo y bailando en la pista, por lo que se había regado demasiado líquido en el piso, y cuando la mujer ingresó a esa zona a bailar terminó resbalando y dándose un fuerte golpe contra el suelo.

Lo más curioso del hecho es que en medio del accidente el novio Carlos Roldán fue corriendo a ayudarla pero también terminó en el piso al resbalar y caer junto a ella. Curiosamente una tercera persona también resbaló cuando intentó socorrer a ambos novios.

Pese a las tres caídas la novia fue la más afectada y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital donde se confirmó que sufrió una fractura de peroné.

“Soy torpe, siempre me pasan cosas, pero nunca me había fracturado. No me queda otra que tomarme esto con humor”, concluyó Camila en diálogo con medios internacionales que registraron el curioso caso.