Advertencia urgente para Halloween: peligro eléctrico podría arruinar celebraciones

Llegó la época de Halloween y con ella las tradicionales fiestas, disfraces y decoraciones iluminadas en las viviendas. Sin embargo, junto con las celebraciones de fin de año, también aumenta el riesgo de sufrir accidentes por el uso inadecuado de instalaciones eléctricas, adornos e iluminación, así como por la manipulación de redes energizadas.

Para evitar emergencias que pongan en peligro tu integridad y la de tu familia, Enel Colombia hizo un llamado urgente de prevención a toda la ciudadanía.

Puedes leer: ¿Disfraz perfecto o ceguera permanente? El peligro de los lentes de contacto en Halloween

Publicidad

Si estás planeando adornar la fachada de tu casa o instalar luces para estas fechas festivas, es fundamental que conozcas los factores de riesgo más comunes y los datos que manejan los centros de salud.



¿Cuáles son las causas y cifras de accidentes eléctricos reportadas por Enel en 2026?

En lo corrido del año 2026, la compañía Enel Colombia ha registrado cerca de 37 accidentes eléctricos originados por la intervención o acción de terceros.



Estos eventos reflejan una problemática recurrente relacionada con el acercamiento imprudente a la infraestructura del servicio de energía.

Al analizar las causas principales de estos incidentes, la empresa identificó dos motivos predominantes:

Acercamientos indebidos a redes energizadas: Representan el 62 % de los casos contabilizados en 2026. Este tipo de accidentes ocurre con frecuencia durante labores de construcción, debido al uso de herramientas y elementos altos como andamios o varillas cerca del cableado.

Representan el 62 % de los casos contabilizados en 2026. Este tipo de accidentes ocurre con frecuencia durante labores de construcción, debido al uso de herramientas y elementos altos como andamios o varillas cerca del cableado. Hurto y vandalismo: El 19 % de los accidentes correspondió a intentos de robo de material o actos vandálicos contra la infraestructura eléctrica.

Las consecuencias de estos actos no solo afectan la prestación del servicio, sino que generan graves repercusiones en la salud humana.

Publicidad

De acuerdo con información de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar difundida por Enel, las quemaduras causadas por traumas eléctricos ocupan el cuarto lugar entre las causas de atención médica durante la temporada de fin de año.

En las estadísticas de urgencias de dicha unidad, los traumas por electricidad solo se ubican por detrás de las lesiones provocadas por pólvora y por la manipulación de sustancias químicas.

Publicidad

¿Cómo prevenir accidentes eléctricos durante las celebraciones de Halloween según Enel Colombia?

Para evitar contratiempos o emergencias durante las celebraciones, Enel Colombia compartió cuatro recomendaciones esenciales dirigidas a todas las personas que decoran sus viviendas, organizan actividades o instalan iluminación en Halloween y fin de año.

1. Mantén las decoraciones alejadas de las redes eléctricas

Al colocar adornos en el exterior de tu vivienda, mantén una distancia totalmente segura de las redes eléctricas. No acerques al cableado elementos como muñecos, telarañas sintéticas, escaleras ni tiras de luces.

Asimismo, si decoras áreas al aire libre, utiliza únicamente instalaciones y cables que hayan sido diseñados y aprobados de manera específica para uso exterior.

Puedes leer: ¿Sin disfraz para Halloween? 7 ideas caseras de última hora que puedes armar en 5 minutos



2. Revisa las conexiones y evita sobrecargar los enchufes

Antes de instalar luces o figuras iluminadas en casa, verifica el estado de las extensiones y los cables. Si observas deterioro o fallas, no los uses.

Publicidad

De igual forma, evita conectar demasiados dispositivos a una misma toma de corriente para prevenir sobrecargas. Se sugiere preferir la iluminación LED, la cual contribuye a disminuir el consumo de energía.

3. No manipules cables ni infraestructura eléctrica

Está prohibido intervenir las redes públicas, colgarse de los cables o manipular la infraestructura del servicio eléctrico. Si por algún motivo un adorno u otro objeto queda atrapado en las líneas de energía, no intentes retirarlo por tu cuenta ni uses herramientas para bajarlo.

Publicidad

La indicación de seguridad es dejar el elemento allí y reportar la situación de inmediato a la empresa responsable.

4. Protege a los niños y a las mascotas

Durante las fiestas de Halloween, los menores y los animales domésticos se desplazan por la casa con mayor curiosidad. Procura mantenerlos alejados de extensiones, cables y enchufes.

Coloca protectores en las tomas de corriente que no estés utilizando y tómate el tiempo de explicarle a los niños por qué no deben tocar las instalaciones eléctricas, incluso si parecen apagadas o inofensivas.

