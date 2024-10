El producto del D1 indispensable para tu fiesta de Halloween; cuesta solo $10.000

La celebración de Halloween está a la vuelta de la esquina, y si aún no has terminado de preparar tu fiesta, o tu disfraz para salir a pedir dulces, no hay de qué preocuparte, en las tiendas D1 puedes conseguir algunos elementos que podrían ser indispensables para hacer de esta noche algo inolvidable.

A pocos de la famosa Noche de las Brujitas, D1 ofrece una gran variedad de productos perfectos para tu celebración. Uno de los más populares es el antifaz Dulce o Truco, ideal para complementar cualquier disfraz y que puedes conseguir por tan solo $10.000.

El antifaz Dulce o Truco es uno de esos artículos que no puede faltar en tu fiesta de Halloween. Es un accesorio versátil que pueden usar tanto niños como adultos, añadiendo un toque divertido y misterioso a cualquier disfraz. Lo mejor de todo es su precio accesible: $10.000 en todas las tiendas D1 o en su tienda en línea, donde puedes adquirirlo fácilmente haz clic aquí .

Productos del D1 para Halloween

Si estás buscando más productos para tu celebración de Halloween, D1 tiene opciones para todos los gustos y presupuestos. Aquí te dejamos algunos artículos que puedes encontrar:



Llaveros de calabazas o de diferentes motivos por $15.900 .

o de diferentes motivos por . Luminosa giratoria Dulce o Truco por $9.900 .

por . Lámpara decorativa Dulce o Truco por $9.900 .

por . Set de lápices Dulce o Truco (4 unidades) por $4.900 .

por . Juguete de cuerda Dulce o Truco por $4.900 .

por . Adhesivos luminosos Dulce o Truco por $3.900 .

por . Bolsa para dulces Dulce o Truco por $3.900.

Algunos de los productos para Halloween que puedes encontrar en D1 /Foto: captura de pantalla D1

Ventajas de comprar en Tiendas D1



Precios accesibles: Todos los productos para Halloween están a precios competitivos. Variedad: Encuentras desde accesorios hasta decoraciones para todos los gustos. Facilidad de compra: Puedes adquirir los productos en cualquiera de las Tiendas D1 o en su plataforma online.

No dejes pasar la oportunidad de adquirir estos artículos y preparar una noche de Halloween espectacular sin gastar mucho dinero. Tiendas D1 tiene lo que necesitas para que tus seres queridos disfruten al máximo de esta mágica celebración.

Visita la página de Tiendas D1 para explorar más productos para esta temporada de Halloween aquí .