La regla poco conocida del UNO; lo hemos jugado mal toda la vida

Los juegos de mesa han sido una forma popular de entretenimiento en hogares de todo el mundodurante décadas. En un mundo donde la tecnología domina el tiempo libre, estos juegos continúan siendo una opción apreciada para pasar tiempo de calidad con los seres queridos. Entre los muchos juegos disponibles, el juego de cartas UNO destaca por su simplicidad, accesibilidad y capacidad para reunir a personas de todas las edades.

UNO, creado en 1971 por Merle Robbins, se ha convertido en un clásico indiscutible. Este juego de cartas, que combina elementos de estrategia y suerte, es fácil de aprender y jugar, lo que lo convierte en una opción ideal para personas de todas las edades. UNO se juega con una baraja de cartas especialmente diseñada que incluye cartas de colores (rojo, azul, verde y amarillo) numeradas del 0 al 9, así como cartas especiales con funciones únicas.

Reglas básicas del UNO

El objetivo de UNO es ser el primer jugador en deshacerse de todas las cartas de su mano. Cada jugador comienza con siete cartas, y el juego se desarrolla en sentido horario. Durante su turno, un jugador debe jugar una carta que coincida en color o número con la carta que está en la pila de descarte. Si no tiene una carta válida para jugar, debe robar una del mazo.

Publicidad

Uno de los aspectos más emocionantes del juego son las cartas especiales, algunas llamadas también comodines, que añaden un elemento de sorpresa y estrategia. Estas cartas incluyen:



Cambio de sentido: Invierte el sentido del juego. Salto: Salta el turno del siguiente jugador. Roba dos +2: El siguiente jugador debe robar dos cartas y pierde su turno. Cambia de color: Permite al jugador elegir un nuevo color para continuar el juego. Roba cuatro y cambia de color +4: El jugador siguiente roba cuatro cartas y elige un nuevo color.

Uno de los momentos más críticos del juego ocurre cuando un jugador está a punto de quedarse sin cartas. En este momento, debe gritar "UNO" para advertir a los demás que solo le queda una carta. Si se olvida de hacerlo y otro jugador se da cuenta, debe robar dos cartas como penalización.

La regla desconocida del UNO

Publicidad

Cuando el jugador anterior usa algún comodín como un +2 o un +4, muchas personas juegan otra carta igual para seguir la ronda, hasta que algún jugador no tenga esas cartas especiales y tenga que robar la suma de todas las cartas tiradas, pero UNO aclaró que así no se debe jugar.

Un usuario en línea consultó a los administradores del juego a través de X "tengo una pregunta, por favor explíqueme cómo usar el "+2" y el "+4" y cuáles son las reglas para usarlo". Le respondieron que "Cuando se juega una carta +2 o +4, el siguiente jugador debe robar esas cartas y perder su turno".

No conforme con la respuesta el usuario continuó: "Pero si alguien pone +4 y tengo +2 ¿Puedo usarlo? Y otra pregunta, si alguien pone +4 y +2 puedo poner otro +4 o +2?". La respuesta de UNO fue contundente, "¡No, no puedes apilar cartas robadas!". Por lo que queda claro que si alguien saca un +2 la siguiente persona no tiene opción sí o sí debe robar dos cartas, lo mismo ocurre si le sacan un +4, sí o sí debe robar las 4 cartas así tenga un su baraja una carta igual puesto que como lo explicaron los administradores, las cartas robadas no se pueden acumular.

UNO aclara que no es posible acumular los comodines como el +2 o +4 /Foto: captura de pantalla X UNO

Mira también: ¿Por qué los campeones olímpicos muerden la medalla?