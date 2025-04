Renta Joven: avanza en abril el primer ciclo de pagos; consulta si eres beneficiario

Desde el 28 de marzo empezó oficialmente el primer ciclo de pagos del programa Renta Joven, y ya van volando por las fases 2 y 3. En total, son 62.903 participantes —entre estudiantes del SENA y universitarios— los que van a recibir su incentivo económico este mes de abril. La inversión de Prosperidad Social supera los 24.600 millones de pesos. Y sí, ya está en marcha.

Las primeras consignaciones llegaron para 41.035 jóvenes, en la fase 1 que comenzó el 28 de marzo. Allí se incluyeron 12.238 aprendices del SENA (verificados en octubre y noviembre del año pasado) y 28.797 estudiantes de 21 universidades, cuyas matrículas para el segundo semestre de 2024 ya estaban confirmadas. Todo esto con información bancaria actualizada hasta el 17 de marzo.

Pero eso no fue todo. Apenas cerró esa fase, arrancaron las siguientes. Las fases 2 y 3, que están en curso, están dirigidas a 4.944 jóvenes que se pusieron las pilas y registraron sus cuentas bancarias entre el 18 y el 26 de marzo. La idea es que el dinero llegue directo a sus cuentas, sin tanto trámite ni complicaciones.

Publicidad

Una de las grandes novedades este año es el método de pago. Por primera vez, se está utilizando el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), que permite hacer transferencias sin necesidad de intermediarios. Según explicó el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno, con esta plataforma se ahorran costos y se mejora la seguridad. Nada de vueltas raras ni enredos: el dinero va del Estado a los jóvenes, sin escalas.



¿Qué pasa si no tengo cuenta bancaria?

Y si todavía no has visto un peso y no tienes cuenta bancaria registrada, no te preocupes: ahí viene la fase 4. Está programada para abril e incluye a 16.847 jóvenes que no alcanzaron a registrar una cuenta . A ellos se les enviará el incentivo por giro postal. Eso sí, deben estar pendientes porque próximamente se anunciará quiénes son los operadores autorizados para reclamar ese giro.

Importante: si no has actualizado tu información bancaria, todavía estás a tiempo. Solo debes ingresar al Portal del Joven y hacer el proceso . Si no cuentas con una cuenta bancaria, igual recibirás el dinero, pero por giro, así que atentos a las redes y a la web oficial para saber cómo y dónde cobrarlo.

Publicidad

Por ahora, el equipo de Prosperidad Social ya está haciendo llamadas a los beneficiarios para acompañarlos en el proceso. Y como siempre, recomiendan no caer en noticias falsas ni seguir indicaciones de fuentes dudosas. Toda la información oficial está en el sitio de Renta Joven.

Este primer ciclo de pagos marca el arranque del año para este programa que busca apoyar a jóvenes en proceso de formación. Con la plata ya en camino, muchos podrán alivianar gastos y continuar con sus estudios. Y ojo, porque en el segundo ciclo también se va a habilitar la opción de actualizar datos bancarios y vincular billeteras digitales.

Renta joven, abril 2025

Mira también: Cajero electrónico de Bancolombia entregó dinero de más debido a una falla técnica