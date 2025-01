Ojo con este elemento que está en tu celular y no puede utilizarse en el kit de carretera

Un kit de carretera es un conjunto de herramientas y suministros diseñados para ayudar a los conductores a manejar situaciones de emergencia o inconvenientes mientras están en viaje.

La importancia del kit de carretera ayuda a que las personas que se movilicen en carro ya sea por carretera o en la ciudad tengan seguridad vial , ya que en caso de una avería, accidente o condiciones climáticas adversas, un kit de carretera puede ser crucial para mantenerse a salvo hasta que llegue la ayuda.

Por otra parte, permite a los conductores resolver problemas sin depender completamente de servicios externos, que pueden tardar en llegar, especialmente en áreas rurales o durante la noche . Tener las herramientas necesarias puede prevenir que un problema . Una de estas herramientas esenciales es la linterna la cual debe cumplir ciertos requisitos.

¿Qué dice el Código Nacional de Tránsito sobre el uso de la linterna del celular en el kit de carretera?

El Código Nacional de Tránsito no permite el uso de la linterna del celular como sustituto de la linterna obligatoria en el kit de carretera. Según el Artículo 30 del mismo o más conocida como Ley 769 de 2002 , los vehículos deben portar como mínimo un equipo de carretera que incluye una linterna, entre otros elementos.

Algunos elementos que debe contar el kit de carretera Foto: MitransitoApp

Las autoridades enfatizan que la linterna de un teléfono móvil no se considera un sustituto válido para la linterna del kit de carretera , y no lo aceptan como tal durante controles o en situaciones de emergencia. Además, se especifica que una linterna sin pilas o que no funcione también puede ser motivo de sanción.

¿Por qué la linterna del celular no se puede usar dentro del kit de carretera?

La linterna del celular no se puede usar como sustituto de una linterna dentro del kit de carretera por varias razones:



Fiabilidad: los teléfonos móviles pueden quedarse sin batería, y la linterna del celular consume energía rápidamente, dejándote sin luz cuando más la necesites. Una linterna adecuada para el kit de carretera está diseñada para ser más eficiente en términos de consumo de energía y puede funcionar con baterías de repuesto.

Intensidad y alcance de Luz: las linternas del celular a menudo no proporcionan la misma intensidad o alcance de luz que una linterna dedicada. En situaciones de emergencia, la visibilidad es crucial, y una linterna de buena calidad puede iluminar a mayor distancia y con más fuerza.

Regulaciones de tránsito: como se mencionó, el Código Nacional de Tránsito de Colombia. La intención es que los conductores cuenten con herramientas específicas que han sido probadas y consideradas seguras y eficaces para emergencias en la carretera.

Seguridad y funcionalidad: En situaciones de emergencia, cada segundo cuenta. Tener una linterna dedicada asegura que puedes acceder a la iluminación de manera rápida y sin tener que manipular un dispositivo multifunción como un celular, que podría estar en uso para otras tareas vitales como llamar a emergencias.

Normas de seguridad: Las linternas en los kits de carretera deben cumplir con ciertas normas de seguridad, como ser visibles a cierta distancia para advertir a otros conductores. La luz de un celular no está diseñada con estos criterios específicos en mente.

