Esta es la tecla que debes oprimir en cajeros para evitar robo de dinero; pocos la conocen

El progreso tecnológico ha brindado a las personas una amplia gama de herramientas que han mejorado y facilitado diversos aspectos de su vida diaria, tanto en lo personal como en lo profesional. Un claro ejemplo de ello es la capacidad de realizar transacciones bancarias en cualquier momento y desde cualquier lugar, todo gracias a la conectividad a internet disponible en casi todos los teléfonos móviles actuales.

Este avance ha eliminado la necesidad de acudir físicamente a las sucursales bancarias, lo que ha transformado la manera en que realizamos pagos y transferencias . Además, ha simplificado las compras en línea y la contratación de servicios a través de la web, haciéndolas más rápidas y fáciles.

Incluso, en actividades cotidianas como pagar en un restaurante , se ha agilizado el proceso, ya que solo basta con acercar la tarjeta para que el pago se efectúe de forma inmediata.

Sin embargo, a pesar de todas estas comodidades, una parte de la población sigue prefiriendo el uso de dinero en efectivo , ya sea por conveniencia o preocupaciones relacionadas con la seguridad.

Este método de pago sigue siendo popular porque permite a las personas evitar la necesidad de llevar una tarjeta consigo en todo momento. No obstante, esta preferencia no está exenta de riesgos . El manejo del efectivo puede exponer a los usuarios a situaciones peligrosas que, si no se toman las medidas de seguridad adecuadas, pueden generar consecuencias negativas.

Precauciones al utilizar cajeros automáticos

Aunque los cajeros automáticos siguen siendo una opción frecuente para muchos usuarios que prefieren retirar dinero en efectivo , es importante ser precavido al usar estos dispositivos. Los delincuentes siempre están atentos, buscando formas de cometer fraudes sin que las víctimas se den cuenta.

Cuando se realiza un retiro, el cajero suele hacer dos preguntas clave: “¿Desea realizar otra operación?”, y “¿Quiere un recibo al finalizar?” . Si bien ambas son relevantes, la segunda cobra una importancia especial, ya que la elección de solicitar un recibo puede poner en peligro la seguridad de la cuenta.

Esta es la tecla que debes oprimir en cajeros para evitar robo de dinero; pocos la conocen Foto: imagen de referencia de grok

Los recibos emitidos por los cajeros automáticos pueden contener datos sensibles, como el saldo de la cuenta, que los delincuentes pueden aprovechar. Por ello, lo más recomendable es seleccionar la opción “cancelar” cuando se pregunte si se desea un recibo. De esta manera, no solo se evita imprimir un documento innecesario, sino que se protegen los datos personales y financieros del usuario.

Hoy en día, muchas aplicaciones bancarias permiten realizar un seguimiento más detallado de las transacciones , lo que hace innecesario conservar el recibo físico.

Recomendaciones adicionales para mayor seguridad

Además de evitar recibir recibos, existen otras medidas de seguridad que los usuarios deben tener en cuenta al utilizar cajeros automáticos. No es aconsejable realizar retiros en lugares con mucha concurrencia , especialmente si se trata de sumas de dinero grandes.

Asimismo, es esencial cubrir el teclado al ingresar el PIN y revisar que no haya dispositivos extraños en la ranura para tarjetas, que podrían estar destinados a robar información sin que el usuario lo note.

