Esta es la nueva modalidad de estafa con tarjeta de crédito Bancolombia; ya hay víctimas

Un creador de contenido en redes sociales encendió las alarmas al compartir una impactante anécdota sobre cómo estuvo a punto de ser víctima de una sofisticada modalidad de estafa con los datos de su tarjeta de crédito.

Afortunadamente logró evitar mayores consecuencias, pero decidió contar su historia como advertencia para otros . “Cuento esto para que no les pase”, afirmó en su video.

Así funciona la nueva modalidad de estafa con tarjeta de crédito Bancolombia

Leonardo Barón es un creador de contenido conocido por sus videos sobre importaciones y aduanas, y en esta oportunidad compartió su experiencia con una modalidad de estafa cuidadosamente planeada.

Publicidad

En su relato, explicó cómo los estafadores utilizaron un nivel de detalle y autenticidad que casi lo llevan a caer por completo en la trampa. “Soy una persona muy precavida. No me pidieron datos, ellos ya los tenían.

Me ofrecieron un cambio de tarjeta por otra de categoría superior. Acepté porque mencionaron que enviarían un mensajero, siguiendo un protocolo que ya había vivido antes”, explicó Barón en su video.

Publicidad

El siguiente día, según su testimonio, llegó un mensajero con un sobre aparentemente original de Bancolombia . Dentro del paquete estaba la supuesta nueva tarjeta, tenía sus datos grabados en relieve, un detalle que inicialmente le dio confianza. Sin embargo, el mensajero hizo algo fuera de lo común.

“Sacó unas tijeras y sugirió cortar mi antigua tarjeta para, por seguridad, colocar los pedazos en una bolsita que me entregaría. Ese detalle me pareció raro, pero igual accedí. Cortó la tarjeta, metió los pedazos en la bolsa y me la pasó. Todo terminó, él se fue y, cuando estaba en el ascensor, noté que la nueva tarjeta tenía una calidad deficiente”, relató Barón.

Con dudas, Barón decidió llamar al banco. Para su sorpresa, el banco le confirmó que todo se trataba de una estafa. Inmediatamente, bloquearon la tarjeta y evitaron cualquier posible uso fraudulento. “Quedé sorprendido por la calidad con la que planean estas cosas. Todo estaba muy bien armado”, concluyó Barón, quien también aprovechó para advertir a otros usuarios.

Publicidad

Consejos para evitar estafas con tarjetas de crédito en Colombia

Para protegerte de este tipo de fraudes, es crucial seguir las siguientes recomendaciones:



Nunca compartas los datos de tu tarjeta. Evita proporcionar información como el número de la tarjeta, fecha de vencimiento o código de seguridad (CVV) a personas desconocidas, ya sea por teléfono o en sitios web no seguros. Asegúrate de que las transacciones en línea sean seguras . Realiza compras solo en páginas que tengan conexión segura. Verifica que la dirección web comience con ‘https’ y que aparezca el ícono de un candado. Verifica la identidad de quienes te contacten . Si recibes llamadas o visitas inesperadas de supuestos representantes bancarios, confirma su identidad directamente con la entidad financiera antes de proporcionar cualquier información o aceptar trámites. Realiza trámites importantes de manera presencial. Para cambios de tarjetas u otros procedimientos sensibles, es mejor acudir directamente a una sucursal bancaria. Esto garantiza que el proceso sea seguro y transparente.

Este video te puede interesar: Medidas contra Bancolombia por caída de su plataforma