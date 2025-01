Reconocido banco en Colombia desembolsó millonario crédito de una estafa

Un caso de fraude bancario ha puesto al reconocido banco BBVA en el centro de la controversia. Vania Ávalos Gómez, residente del distrito limeño de Chorrillos, denunció que delincuentes suplantaron su identidad para obtener un préstamo de 20,000 soles en la ciudad de Chiclayo, Perú, añadiendo una deuda que ascendió a 40,000 soles debido a la falta de pago.

En declaraciones a Exitosa Noticias, Ávalos relató cómo descubrió el fraude: una serie de llamadas del BBVA la alertaron sobre el incumplimiento de cuotas de un préstamo que ella nunca solicitó.

"Me informaron que tenía una deuda vencida y una primera cuota impaga. Cuando me acerqué al banco para investigar, me aseguraron que el crédito había sido solicitado de manera presencial, sin ninguna duda sobre la autenticidad de la transacción", explicó la afectada.

La ciudadana limeña destacó que las firmas utilizadas para gestionar el préstamo no coinciden con las suyas y que el número de teléfono registrado no le pertenece. Además, subrayó que nunca ha residido ni trabajado en Chiclayo, la ciudad donde se llevó a cabo la solicitud fraudulenta.

Tras una intensa lucha y la presión mediática, el BBVA emitió un comunicado este martes 14 de enero confirmando que la deuda generada por el préstamo fraudulento fue cancelada. Además, aseguró que la cuenta vinculada también fue cerrada.

La entidad bancaria también se comprometió a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

Según indicaron, se pondrá a disposición de los investigadores las grabaciones de las cámaras de seguridad y toda la documentación necesaria para identificar a los responsables de esta suplantación de identidad.

El caso de Vania Ávalos pone en evidencia los riesgos crecientes de la suplantación de identidad en el sistema financiero y destaca la necesidad de medidas más rigurosas para proteger a los clientes bancarios.

Mientras tanto, Ávalos exige que las investigaciones continúen para identificar y sancionar a los responsables de este delito.

La ciudadana también hizo un llamado a otras posibles víctimas a revisar sus historiales crediticios y mantenerse alertas ante movimientos sospechosos.

Este caso, que ha dejado una marca en la confianza hacia el sistema bancario , subraya la importancia de reforzar los controles y protocolos en las entidades financieras del país.

