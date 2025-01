Brad Pitt se refirió a una modalidad de estafa que hay a su nombre; varias mujeres cayeron

El reconocido actor Brad Pitt rompió el silencio luego de conocerse el caso de una mujer francesa que fue estafada por delincuentes haciéndose pasar por él .

La víctima, identificada como Anne, reveló que perdió 850.000 dólares, los ahorros de toda su vida , al creer que mantenía una relación sentimental con la estrella de Hollywood.

Anne compartió su desgarradora experiencia en un programa del canal francés TF1 , donde detalló cómo los estafadores lograron convencerla de divorciarse de su esposo y transferirles grandes sumas de dinero.

Publicidad

Los criminales utilizaron un elaborado esquema, asegurándole que el actor necesitaba fondos para un supuesto tratamiento renal , ya que sus cuentas bancarias estaban congeladas d ebido a problemas legales relacionados con su divorcio de Angelina Jolie.

Brad Pitt se expresó ante la estafa que usa su imagen y su nombre

En un comunicado emitido por su representante, Brad Pitt lamentó profundamente la situación:

Publicidad

“Es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre los fanáticos y las celebridades ”, expresó el actor. El actor también aprovechó la oportunidad para advertir sobre los peligros de las estafas en línea, recomendando precaución al interactuar en redes sociales:

“Este es un recordatorio importante de no responder a mensajes en línea no solicitados , especialmente de actores que no están presentes en las redes sociales”, añadió.

Este caso hace recordar la vulnerabilidad de los seguidores de celebridades ante este tipo de engaños . Se subraya la importancia de desconfiar ante mensajes de mensajes como estos y tenar seguridad más rigurosas para evitar que los ciberdelincuentes continúen explotando la confianza de las personas.

El incidente no solo expone los peligros del fraude digital, sino que él también como idealizar a cierto tipo de personas y la admiración pueden ser manipulados de manera cruel.

Imágenes con las que habría sido estafa la mujer francesa Foto: cuenta x: @TheOscarRace

Publicidad

Otras estafas que han usado el nombre de Brad Pitt

Las estafas utilizando el nombre de Brad Pitt no son un caso aislado. La fama y reconocimiento mundial del actor lo han convertido en un blanco recurrente para los ciberdelincuentes, quienes buscan aprovechar la confianza y admiración de sus fanáticos.

Publicidad

Algunos ejemplos de estas estafas son:



Estafas románticas en línea: al igual que el caso reciente de la mujer francesa, existen múltiples incidentes en los que delincuentes se hacen pasar por Brad Pitt en plataformas de redes sociales o aplicaciones de citas.

Los estafadores inician conversaciones románticas con sus víctimas, fingiendo ser el actor, y eventualmente solicitan dinero bajo pretextos como emergencias médicas, problemas legales o dificultades financieras temporales.



al igual que el caso reciente de la mujer francesa, existen múltiples incidentes en los que delincuentes se hacen pasar por Brad Pitt en plataformas de redes sociales o aplicaciones de citas. fingiendo ser el actor, y eventualmente solicitan dinero bajo pretextos como emergencias médicas, problemas legales o dificultades financieras temporales. Falsos sorteos y promociones: otra estafa común implica anuncios falsos en redes sociales que ofrecen sorteos o promociones supuestamente organizadas por Brad Pitt. Estos mensajes suelen solicitar datos personales, como números de tarjetas de crédito, con la excusa de cubrir costos administrativos o para validar la participación en el concurso.



otra estafa común implica anuncios falsos en redes sociales que ofrecen sorteos o promociones supuestamente organizadas por Brad Pitt. Estos mensajes suelen solicitar datos personales, como números de tarjetas de crédito, con la excusa de cubrir costos administrativos o para validar la participación en el concurso. Solicitudes de inversión en proyectos cinematográficos: en algunos casos, los estafadores han afirmado representar al actor para ofrecer oportunidades de inversión en supuestos proyectos cinematográficos exclusivos. Las víctimas son persuadidas de transferir grandes sumas de dinero, creyendo que están financiando una nueva película.

Este video te puede interesar: buscan reunir a Angelina Jolie y Brad Pitt en una película