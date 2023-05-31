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Coleccionistas / Colecciones

Billete de 10000 pesos colombianos antiguo de serie baja 00000676 con la característica de impresión Logo Granada bajo una lupa.
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El extraño error en este billete de $10.000 por el que pagan hasta $580.000, ¿lo tienes?

Este es el billete colombiano por el que te pagan hasta $13 millones
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Conoce el billete de mil por el que pagarían más de 200 mil
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El billete de $1.000 del año 2016 que puede costar más de 200 mil pesos

Billete de 20.000 pesos colombianos
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Si tienes un billete de $20.000 con estas señas, podrías recibir una gran suma de dinero

Los amantes de la numismática o coleccionistas estaría dispuestos a pagar una millonada por ciertas monedas con características particulares
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¿La tienes? La moneda por la que te pueden pagar hasta 45 millones de pesos

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Las monedas por las que te podrían pagar hasta 20 millones de pesos; ¿tienes alguna?

El billete colombiano por el que pagan millones
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El billete colombiano por el que pagan casi 10 millones de pesos; fácil de identificar

Moneda colombiana de 25 centavos
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La moneda colombiana de 25 centavos por la que pagan hasta 600.000 veces su valor

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La moneda venezolana que puede valer hasta 4 mil dólares

Moneda de 50 pesos que puede llagar a valer 60 mil pesos colombianos
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Video: moneda de 50 pesos que puede llegar a valer $60.000

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